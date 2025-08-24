СМИ: США одобрили продажу Украине тысяч ракет увеличенного радиуса атаки
WSJ: США одобрили Украине 3350 ракет увеличенного радиуса на деньги Европы
© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа на этой неделе одобрила продажу для Украины 3350 ракет увеличенного радиуса атаки ERAM, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"На этой неделе администрация одобрила продажу 3350 управляемых ракет воздушного базирования ERAM, которые должны прибыть на Украину примерно через шесть недель, сообщили два американских чиновника", — указано в публикации.
Дальность полета этих снарядов составляет 241-450 километров. По данным WSJ, Киеву потребуется разрешение со стороны Пентагона на их применение.
По словам собеседников издания, суммарный объем нового пакета оружия составил 850 миллионов долларов, причем большую часть расходов взяли на себя европейские союзники Киева. Помимо ERAM, туда вошли и другие неуточненные позиции.
Отмечается, что одобрение сделки отсрочили до переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске и с Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
НАТО даст Трампу решительный бой за Украину
Вчера, 08:37
"Хотя США не объявляли о планах поставок дополнительных ракет, другие типы вооружения, закупаемые европейскими властями у США, могут помочь Украине... В их числе системы ПВО и управляемые реактивные системы залпового огня (GMLRS) с дальностью 90 миль (145 километров. — Прим. ред.)", — добавила газета.
Как отмечал Путин, ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии военнослужащих стран НАТО. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что члены альянса воюют с Россией.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18