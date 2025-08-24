Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США одобрили продажу Украине тысяч ракет увеличенного радиуса атаки - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:14 24.08.2025 (обновлено: 01:30 24.08.2025)
https://ria.ru/20250824/rakety-2037231053.html
СМИ: США одобрили продажу Украине тысяч ракет увеличенного радиуса атаки
СМИ: США одобрили продажу Украине тысяч ракет увеличенного радиуса атаки - РИА Новости, 24.08.2025
СМИ: США одобрили продажу Украине тысяч ракет увеличенного радиуса атаки
Администрация президента США Дональда Трампа на этой неделе одобрила продажу для Украины 3350 ракет увеличенного радиуса атаки ERAM, пишет газета Wall Street... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T01:14:00+03:00
2025-08-24T01:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_b8fae32b356d6ccc4782db802c6eb36f.jpg
ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа на этой неделе одобрила продажу для Украины 3350 ракет увеличенного радиуса атаки ERAM, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники."На этой неделе администрация одобрила продажу 3350 управляемых ракет воздушного базирования ERAM, которые должны прибыть на Украину примерно через шесть недель, сообщили два американских чиновника", — указано в публикации.По словам собеседников издания, суммарный объем нового пакета оружия составил 850 миллионов долларов, причем большую часть расходов взяли на себя европейские союзники Киева. Помимо ERAM, туда вошли и другие неуточненные позиции.Отмечается, что одобрение сделки отсрочили до переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске и с Владимиром Зеленским в Вашингтоне."Хотя США не объявляли о планах поставок дополнительных ракет, другие типы вооружения, закупаемые европейскими властями у США, могут помочь Украине... В их числе системы ПВО и управляемые реактивные системы залпового огня (GMLRS) с дальностью 90 миль (145 километров. — Прим. ред.)", — добавила газета.Как отмечал Путин, ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии военнослужащих стран НАТО. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что члены альянса воюют с Россией.
https://ria.ru/20250823/zapad-2037196191.html
https://ria.ru/20250823/nato-2037118759.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_00793b88ea66c1490505bcf5872c9aad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, НАТО
СМИ: США одобрили продажу Украине тысяч ракет увеличенного радиуса атаки

WSJ: США одобрили Украине 3350 ракет увеличенного радиуса на деньги Европы

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа на этой неделе одобрила продажу для Украины 3350 ракет увеличенного радиуса атаки ERAM, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"На этой неделе администрация одобрила продажу 3350 управляемых ракет воздушного базирования ERAM, которые должны прибыть на Украину примерно через шесть недель, сообщили два американских чиновника", — указано в публикации.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
"Головная боль". В США объяснили, что сделает Запад после Украины
Вчера, 18:07

Дальность полета этих снарядов составляет 241-450 километров. По данным WSJ, Киеву потребуется разрешение со стороны Пентагона на их применение.

По словам собеседников издания, суммарный объем нового пакета оружия составил 850 миллионов долларов, причем большую часть расходов взяли на себя европейские союзники Киева. Помимо ERAM, туда вошли и другие неуточненные позиции.
Отмечается, что одобрение сделки отсрочили до переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске и с Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
НАТО даст Трампу решительный бой за Украину
Вчера, 08:37
"Хотя США не объявляли о планах поставок дополнительных ракет, другие типы вооружения, закупаемые европейскими властями у США, могут помочь Украине... В их числе системы ПВО и управляемые реактивные системы залпового огня (GMLRS) с дальностью 90 миль (145 километров. — Прим. ред.)", — добавила газета.
Как отмечал Путин, ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии военнослужащих стран НАТО. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что члены альянса воюют с Россией.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала