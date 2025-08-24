https://ria.ru/20250824/pulkovo-2037247982.html

В Пулково задержали более 60 рейсов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Более 60 рейсов задержаны более чем на два часа в "Пулково" из-за вводимых ограничений, 39 рейсов ушли на запасные аэродромы, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта). Сообщается, что аэропорт "Пулково" работает в условиях ограничений воздушного пространства около 18 часов. "За это время по согласованию с соответствующими ведомствами мы смогли принять 65 рейсов, отправить 63 и обслужить более 17 тысяч пассажиров. На запасные аэродромы ушли 39 рейсов, задержаны более 2 часов – более 60 рейсов", - говорится в сообщении.Отмечается, что ситуация в терминале аэропорта Пулково остается спокойной. Пассажиры получают все услуги согласно Федеральным авиационным правилам. Дополнительно агенты по гостеприимству "Пулково" раздают воду, мягкие коврики, складные сиденья. Семьи с детьми при наличии мест размещаются в бизнес-салонах аэропорта. Пассажиров просят следить за информацией о статусе рейсов и не приезжать в аэропорт заблаговременно в случае задержек и отмены.

