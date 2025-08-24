https://ria.ru/20250824/propazha-2037303825.html

Стали известны подробности о пропавших туристах на Курилах

Стали известны подробности о пропавших туристах на Курилах - РИА Новости, 24.08.2025

Стали известны подробности о пропавших туристах на Курилах

Гиды, которые повели группу туристов на вулкан Баранского на острове Итуруп, возможно, плохо знали маршрут и заблудились, пишет Telegram-канал Shot. РИА Новости, 24.08.2025

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Гиды, которые повели группу туристов на вулкан Баранского на острове Итуруп, возможно, плохо знали маршрут и заблудились, пишет Telegram-канал Shot.По данным источника, поисковики предполагают, что, скорее всего, группа просто сбилась с пути, так как сам маршрут не сложный. Вероятно, из-за тумана и плохого знания территории гиды свернули не туда."Сейчас главная сложность для спасателей в том, что они не знают, каким именно маршрутом повели гиды туристов, ведь свой тур в МЧС они не зарегистрировали", — сообщает канал со ссылкой на слова начальника ЕДДС Курильского округа Марины Кузьминой.По уточненной информации регионального управления МЧС России, пропавшая в воскресенье на Итурупе туристическая группа состоит из 10 женщин и одного мужчины. Гости острова после восхождения на вулкан не вернулись в лагерь в назначенное время.Пресс-служба следственного управления СК РФ по Сахалинской области сообщила о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

