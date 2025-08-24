Рейтинг@Mail.ru
В Кемеровской области нашли двоих из восьми пропавших грибников - РИА Новости, 24.08.2025
12:08 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/poisk-2037262669.html
В Кемеровской области нашли двоих из восьми пропавших грибников
В Кемеровской области нашли двоих из восьми пропавших грибников
происшествия
кемеровская область
новокузнецкий район
тайга
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
КЕМЕРОВО, 24 авг – РИА Новости. Двое из восьми грибников, пропавших в лесах Кузбасса, нашлись, еще двое заблудившихся, о пропажи которых не заявлялось, вышли на звук патрульного автомобиля, поиски еще шестерых продолжаются, следует из сообщения пресс-службы полицейского главка региона. Пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области сообщала, что шесть грибников пропали в Юргинском округе, еще двое не вернулись домой из лесов в Яшкинском и Новокузнецком районах. Были организованы масштабные поиски пропавших. "В Яшкинском и Новокузнецком округах успешно завершены поиски пропавших в лесу грибников. Сотрудниками полиции организованы масштабные поиски с привлечением волонтеров и спасателей. Участники обследовали территорию лесного массива, включали светозвуковую сигнализацию для привлечения внимания пропавших. В результате сегодня участковые уполномоченные ОМВД … по Яшкинскому муниципальному округу нашли пропавшего мужчину в 3,5 километра от автодороги "Тайга – Вотиновка". Также сегодня в Новокузнецком муниципальном округе местный житель, ушедший в лес за грибами, найден сотрудниками МЧС", – говорится в сообщении. Кроме того, накануне благодаря полицейским найдена семейная пара в Тайге. Об их пропаже ранее не заявлялось. "Местные жители, заблудившиеся в лесу, услышали спецсигналы патрульного автомобиля и вышли на звук", – сообщили в ведомстве. Как пояснила РИА Новости собеседница агентства, поиски еще шестерых грибников, заблудившихся в лесах Юргинского округа, продолжаются.
происшествия, кемеровская область, новокузнецкий район, тайга, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© МВД38/TelegramПоиски пожилой женщины, потерявшейся в лесу в Приангарье
Поиски пожилой женщины, потерявшейся в лесу в Приангарье - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© МВД38/Telegram
Поиски пожилой женщины, потерявшейся в лесу в Приангарье. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 24 авг – РИА Новости. Двое из восьми грибников, пропавших в лесах Кузбасса, нашлись, еще двое заблудившихся, о пропажи которых не заявлялось, вышли на звук патрульного автомобиля, поиски еще шестерых продолжаются, следует из сообщения пресс-службы полицейского главка региона.
Пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области сообщала, что шесть грибников пропали в Юргинском округе, еще двое не вернулись домой из лесов в Яшкинском и Новокузнецком районах. Были организованы масштабные поиски пропавших.
"В Яшкинском и Новокузнецком округах успешно завершены поиски пропавших в лесу грибников. Сотрудниками полиции организованы масштабные поиски с привлечением волонтеров и спасателей. Участники обследовали территорию лесного массива, включали светозвуковую сигнализацию для привлечения внимания пропавших. В результате сегодня участковые уполномоченные ОМВД … по Яшкинскому муниципальному округу нашли пропавшего мужчину в 3,5 километра от автодороги "Тайга – Вотиновка". Также сегодня в Новокузнецком муниципальном округе местный житель, ушедший в лес за грибами, найден сотрудниками МЧС", – говорится в сообщении.
Кроме того, накануне благодаря полицейским найдена семейная пара в Тайге. Об их пропаже ранее не заявлялось. "Местные жители, заблудившиеся в лесу, услышали спецсигналы патрульного автомобиля и вышли на звук", – сообщили в ведомстве.
Как пояснила РИА Новости собеседница агентства, поиски еще шестерых грибников, заблудившихся в лесах Юргинского округа, продолжаются.
На Курилах пропала группа туристов
04:50
 
ПроисшествияКемеровская областьНовокузнецкий районТайгаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
