https://ria.ru/20250824/ovchinskiy-2037324758.html

Овчинский: на северо-западе Москвы возведут 27 новостроек по реновации

Овчинский: на северо-западе Москвы возведут 27 новостроек по реновации - РИА Новости, 24.08.2025

Овчинский: на северо-западе Москвы возведут 27 новостроек по реновации

На северо-западе Москвы в районе Хорошево-Мневники построят 27 домов по программе реновации, уже выбраны подрядчики, рассказал министр правительства столицы,... РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T19:25:00+03:00

2025-08-24T19:25:00+03:00

2025-08-24T19:25:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919258198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eec0a3b43fbab650627d088e7ec18f9a.jpg

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. На северо-западе Москвы в районе Хорошево-Мневники построят 27 домов по программе реновации, уже выбраны подрядчики, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Новостройки будут возведены на участке площадью около 19,5 гектара."Общая площадь квартир превысит 578,5 тысячи квадратных метров. Все здания будут соответствовать стандарту программы реновации: первые этажи спроектируют нежилыми для размещения социально-бытовых объектов, в подъездах обустроят помещения для хранения колясок и велосипедов, а придомовую территорию благоустроят", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Также рядом с жилыми комплексами построят новые дороги, добавил министр.Во дворах домов проведут озеленение и обустроят зоны отдыха. Кроме того, у каждой новостройки будет свой тепловой пункт для бесперебойного тепло- и водоснабжения, отмечается в сообщении.Реновация длится в Москве с августа 2017 года. В рамках программы планируется расселение более 5 тысяч старых домов и более миллиона человек.

https://ria.ru/20250824/ovchinskiy-2037322720.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы