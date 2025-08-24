Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: на северо-западе Москвы возведут 27 новостроек по реновации - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/ovchinskiy-2037324758.html
Овчинский: на северо-западе Москвы возведут 27 новостроек по реновации
Овчинский: на северо-западе Москвы возведут 27 новостроек по реновации - РИА Новости, 24.08.2025
Овчинский: на северо-западе Москвы возведут 27 новостроек по реновации
На северо-западе Москвы в районе Хорошево-Мневники построят 27 домов по программе реновации, уже выбраны подрядчики, рассказал министр правительства столицы,... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T19:25:00+03:00
2025-08-24T19:25:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919258198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eec0a3b43fbab650627d088e7ec18f9a.jpg
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. На северо-западе Москвы в районе Хорошево-Мневники построят 27 домов по программе реновации, уже выбраны подрядчики, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Новостройки будут возведены на участке площадью около 19,5 гектара."Общая площадь квартир превысит 578,5 тысячи квадратных метров. Все здания будут соответствовать стандарту программы реновации: первые этажи спроектируют нежилыми для размещения социально-бытовых объектов, в подъездах обустроят помещения для хранения колясок и велосипедов, а придомовую территорию благоустроят", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Также рядом с жилыми комплексами построят новые дороги, добавил министр.Во дворах домов проведут озеленение и обустроят зоны отдыха. Кроме того, у каждой новостройки будет свой тепловой пункт для бесперебойного тепло- и водоснабжения, отмечается в сообщении.Реновация длится в Москве с августа 2017 года. В рамках программы планируется расселение более 5 тысяч старых домов и более миллиона человек.
https://ria.ru/20250824/ovchinskiy-2037322720.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919258198_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_c561365f0e49d31c021d993b671f0a91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: на северо-западе Москвы возведут 27 новостроек по реновации

Овчинский: в Хорошево-Мневниках возведут 27 новостроек по реновации

Пресс-служба департамента градостроительной политики.
Пресс-служба департамента градостроительной политики. - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Пресс-служба департамента градостроительной политики.
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. На северо-западе Москвы в районе Хорошево-Мневники построят 27 домов по программе реновации, уже выбраны подрядчики, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Новостройки будут возведены на участке площадью около 19,5 гектара.
"Общая площадь квартир превысит 578,5 тысячи квадратных метров. Все здания будут соответствовать стандарту программы реновации: первые этажи спроектируют нежилыми для размещения социально-бытовых объектов, в подъездах обустроят помещения для хранения колясок и велосипедов, а придомовую территорию благоустроят", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Также рядом с жилыми комплексами построят новые дороги, добавил министр.
Во дворах домов проведут озеленение и обустроят зоны отдыха. Кроме того, у каждой новостройки будет свой тепловой пункт для бесперебойного тепло- и водоснабжения, отмечается в сообщении.
Реновация длится в Москве с августа 2017 года. В рамках программы планируется расселение более 5 тысяч старых домов и более миллиона человек.
Пресс-служба департамента градостроительной политики. - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Овчинский: в Солнцеве возвели комплекс с офисами и развлекательным центром
Вчера, 18:45
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала