Овчинский: в Солнцеве возвели комплекс с офисами и развлекательным центром

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. На западе Москвы в районе Солнцево появился многофункциональный комплекс с офисами и развлекательным центром, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Здание площадью 6 тысяч "квадратов" находится на улице Авиаторов, 3Б. Недалеко от нового объекта располагается станция метро "Солнцево" и платформа "Новопеределкино" МЦД. Также рядом с комплексом есть торгово-развлекательный центр "Небо"."В здании на улице Авиаторов четыре наземных этажа. Первый займут магазины и ресторан. На втором этаже предусмотрено свыше полутора тысяч квадратных метров под офисы. На третьем многосветном уровне с антресолью разместился развлекательный центр с точкой спортивного питания, тренажерным залом, помещением для групповых тренировок и спа-зоной с сауной и хамамом. Четвертый этаж – технический", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Рядом со зданием построена наземная парковка на 360 автомобилей, уточнил министр.Во внешней отделка объекта использовались крупноразмерные сэндвич-панели, энергоэффективные витражные системы и керамогранитные плиты. Внутренняя отделка выполнена в стиле минимализм с использованием современных материалов. Девелопером проекта является компания "О2".

