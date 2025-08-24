https://ria.ru/20250824/ovchinskiy-2037319971.html

Овчинский: в Москве проведут мастер-класс по 3D-моделированию

24.08.2025

Овчинский: в Москве проведут мастер-класс по 3D-моделированию

В Москве организуют мастер-класс по разработке 3D-моделей, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав... РИА Новости, 24.08.2025

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. В Москве организуют мастер-класс по разработке 3D-моделей, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Подобные мастер-классы помогают специалистам отрасли осваивать передовые инструменты, избегать ошибок и создавать качественную городскую среду. Это важная часть нашей работы по цифровой трансформации градостроительной отрасли столицы. Программа мастер-класса охватывает все ключевые аспекты подготовки 3D-моделей для архитектурно-градостроительного регулирования", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Мероприятие состоится 25 августа в 11:00 и продлится один час. Принять участие могут архитекторы, проектировщики и разработчики 3D-моделей. Чтобы присоединиться к мастер-классу, необходимо зарегистрироваться.В ходе занятия участники научатся создавать 3D-модели объектов капитального строительства. Это одно из требований, которое нужно соблюсти, чтобы получить свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения. Также эксперты, ведущие мастер-класс, расскажут о работе с малыми архитектурными формами и высокополигональными моделями.

москва

2025

Новости

