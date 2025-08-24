Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" пройдет экскурсия по случаю Дня кино

Рейтинг@Mail.ru
18:07 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. На ВДНХ в павильоне "Макет Москвы" проведут видеоэкскурсию, приуроченную ко Дню российского кино, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.День российского кино отмечается 27 августа. В этот день в 12:00, 15:00 и 18:00 в павильоне организуют экскурсию в видеоформате под названием "Москва в кино". Каждый сеанс будет длится 35 минут. Посетители смогут узнать, как менялась столица в период с 30-х годов и до XXI века."В День российского кино мы подготовили специальную программу – во время видеоэкскурсии гости проследят, как менялся облик Москвы через призму кинематографа. Это прекрасный способ совместить интерес к кино с изучением истории любимого города. После каждой экскурсии гостей ждет интерактивная викторина, в рамках которой можно проверить знания о кино и градостроительном развитии Москвы", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Помимо просмотра экскурсии, гости павильона также смогут сравнить образы Москвы из кино с тем, как город выглядит на самом неделе, изучив его детальный макет.Павильон "Макет Москвы" открыт для посещения со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00, вход бесплатный.
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. На ВДНХ в павильоне "Макет Москвы" проведут видеоэкскурсию, приуроченную ко Дню российского кино, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
День российского кино отмечается 27 августа. В этот день в 12:00, 15:00 и 18:00 в павильоне организуют экскурсию в видеоформате под названием "Москва в кино". Каждый сеанс будет длится 35 минут. Посетители смогут узнать, как менялась столица в период с 30-х годов и до XXI века.
"В День российского кино мы подготовили специальную программу – во время видеоэкскурсии гости проследят, как менялся облик Москвы через призму кинематографа. Это прекрасный способ совместить интерес к кино с изучением истории любимого города. После каждой экскурсии гостей ждет интерактивная викторина, в рамках которой можно проверить знания о кино и градостроительном развитии Москвы", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Помимо просмотра экскурсии, гости павильона также смогут сравнить образы Москвы из кино с тем, как город выглядит на самом неделе, изучив его детальный макет.
Павильон "Макет Москвы" открыт для посещения со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00, вход бесплатный.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Овчинский: в Метрогородке строят многофункциональный комплекс
1 августа, 11:55
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
