https://ria.ru/20250824/ovchinskiy-2037319662.html
Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" пройдет экскурсия по случаю Дня кино
Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" пройдет экскурсия по случаю Дня кино - РИА Новости, 24.08.2025
Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" пройдет экскурсия по случаю Дня кино
На ВДНХ в павильоне "Макет Москвы" проведут видеоэкскурсию, приуроченную ко Дню российского кино, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T18:07:00+03:00
2025-08-24T18:07:00+03:00
2025-08-24T18:07:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919258198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eec0a3b43fbab650627d088e7ec18f9a.jpg
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. На ВДНХ в павильоне "Макет Москвы" проведут видеоэкскурсию, приуроченную ко Дню российского кино, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.День российского кино отмечается 27 августа. В этот день в 12:00, 15:00 и 18:00 в павильоне организуют экскурсию в видеоформате под названием "Москва в кино". Каждый сеанс будет длится 35 минут. Посетители смогут узнать, как менялась столица в период с 30-х годов и до XXI века."В День российского кино мы подготовили специальную программу – во время видеоэкскурсии гости проследят, как менялся облик Москвы через призму кинематографа. Это прекрасный способ совместить интерес к кино с изучением истории любимого города. После каждой экскурсии гостей ждет интерактивная викторина, в рамках которой можно проверить знания о кино и градостроительном развитии Москвы", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Помимо просмотра экскурсии, гости павильона также смогут сравнить образы Москвы из кино с тем, как город выглядит на самом неделе, изучив его детальный макет.Павильон "Макет Москвы" открыт для посещения со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00, вход бесплатный.
https://ria.ru/20250801/ovchinskiy-2032797817.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919258198_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_c561365f0e49d31c021d993b671f0a91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" пройдет экскурсия по случаю Дня кино
Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ пройдет экскурсия в День кино
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. На ВДНХ в павильоне "Макет Москвы" проведут видеоэкскурсию, приуроченную ко Дню российского кино, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
День российского кино отмечается 27 августа. В этот день в 12:00, 15:00 и 18:00 в павильоне организуют экскурсию в видеоформате под названием "Москва в кино". Каждый сеанс будет длится 35 минут. Посетители смогут узнать, как менялась столица в период с 30-х годов и до XXI века.
"В День российского кино мы подготовили специальную программу – во время видеоэкскурсии гости проследят, как менялся облик Москвы через призму кинематографа. Это прекрасный способ совместить интерес к кино с изучением истории любимого города. После каждой экскурсии гостей ждет интерактивная викторина, в рамках которой можно проверить знания о кино и градостроительном развитии Москвы", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Помимо просмотра экскурсии, гости павильона также смогут сравнить образы Москвы из кино с тем, как город выглядит на самом неделе, изучив его детальный макет.
Павильон "Макет Москвы" открыт для посещения со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00, вход бесплатный.