Овчинский: в ЮЗАО переданы под заселение шесть домов по реновации
Овчинский: в ЮЗАО переданы под заселение шесть домов по реновации
Овчинский: в ЮЗАО переданы под заселение шесть домов по реновации
24.08.2025
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. На юго-западе Москвы в районе Черемушки шесть новых домов, построенных по программе реновации, передали под заселение, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Первую в районе новостройку по программе реновации под заселение передали в 2020 году. Сегодня их количество достигло шести. В новых жилых комплексах более 1,2 тысячи квартир общей площадью свыше 72 тысяч квадратных метров. Все они построены с учетом принципов безбарьерной среды", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Как уточнил министр, около 900 семей, получивших квартиры в этих новостройках, уже переехали или готовятся к переселению.Программа реновации длится в Москве с 2017 года. В Черемушках планируется переселить 119 старых жилых комплексов. Более 24 тысяч человек переселятся в новое жилье.
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752873_0:44:1706:1324_1920x0_80_0_0_927e4fe53e8e8e8665f39f2bbd7501bd.jpg
