https://ria.ru/20250824/ovchinskiy-2037232366.html

Овчинский: в ЮЗАО переданы под заселение шесть домов по реновации

Овчинский: в ЮЗАО переданы под заселение шесть домов по реновации - РИА Новости, 24.08.2025

Овчинский: в ЮЗАО переданы под заселение шесть домов по реновации

На юго-западе Москвы в районе Черемушки шесть новых домов, построенных по программе реновации, передали под заселение, рассказал министр правительства столицы,... РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T10:11:00+03:00

2025-08-24T10:11:00+03:00

2025-08-24T10:11:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

владислав овчинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752873_0:204:1706:1164_1920x0_80_0_0_000d7b200117f9e9f831ea0e7d09e5e3.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. На юго-западе Москвы в районе Черемушки шесть новых домов, построенных по программе реновации, передали под заселение, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Первую в районе новостройку по программе реновации под заселение передали в 2020 году. Сегодня их количество достигло шести. В новых жилых комплексах более 1,2 тысячи квартир общей площадью свыше 72 тысяч квадратных метров. Все они построены с учетом принципов безбарьерной среды", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Как уточнил министр, около 900 семей, получивших квартиры в этих новостройках, уже переехали или готовятся к переселению.Программа реновации длится в Москве с 2017 года. В Черемушках планируется переселить 119 старых жилых комплексов. Более 24 тысяч человек переселятся в новое жилье.

https://ria.ru/20250823/ovchinskiy-2037057761.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский