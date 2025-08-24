https://ria.ru/20250824/ogranicheniya-2037235607.html
В "Пулково" ввели временные ограничения на полеты
В "Пулково" ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 24.08.2025
В "Пулково" ввели временные ограничения на полеты
Прием и выпуск воздушных судов временно прекращен в петербургском аэропорту "Пулково", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Прием и выпуск воздушных судов временно прекращен в петербургском аэропорту "Пулково", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "В аэропорту "Пулково" в целях обеспечения безопасности полетов временно прекращен прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.
В "Пулково" ввели временные ограничения на полеты
В "Пулково" временно прекратили прием и выпуск самолетов