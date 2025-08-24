Рейтинг@Mail.ru
"Отвратительные монстры". Кадры из Одессы шокировали журналиста - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:55 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/odessa-2037294362.html
"Отвратительные монстры". Кадры из Одессы шокировали журналиста
"Отвратительные монстры". Кадры из Одессы шокировали журналиста - РИА Новости, 24.08.2025
"Отвратительные монстры". Кадры из Одессы шокировали журналиста
Журналист Чей Боуз резко раскритиковал принудительную мобилизацию на Украине. Об этом он написал в соцсети Х. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T15:55:00+03:00
2025-08-24T15:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
чей боуз
сша
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037297922_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a5a9006a76dffbb1e56b479aef069863.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Журналист Чей Боуз резко раскритиковал принудительную мобилизацию на Украине. Об этом он написал в соцсети Х."В какой извращенной реальности это нормально? Жестокость, беззаконие, похищения, насилие. Теперь это стало нормой в доме "европейской свободы". Те же отвратительные монстры из ЕС и США, которые поддерживают это зло, первыми выйдут на улицы протестовать, когда оно доберется до Европы и США", — говорится в публикации.Так Боуз прокомментировал видео из Одессы, на котором мужчину насильно заталкивают в микроавтобус и избивают, несмотря на крики о помощи.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко избивая задержанных.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
https://ria.ru/20250824/ukraina-2037278109.html
https://ria.ru/20250824/ukraina-2037269077.html
одесса
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры насильственной мобилизации в Одессе
Кадры насильственной мобилизации в Одессе
2025-08-24T15:55
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037297922_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_315113f489bb8415a8bfdce54c2e3f8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, украина, чей боуз, сша, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Чей Боуз, США, Евросоюз
"Отвратительные монстры". Кадры из Одессы шокировали журналиста

Журналист Боуз осудил насильственную мобилизацию на Украине

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Журналист Чей Боуз резко раскритиковал принудительную мобилизацию на Украине. Об этом он написал в соцсети Х.
"В какой извращенной реальности это нормально? Жестокость, беззаконие, похищения, насилие. Теперь это стало нормой в доме "европейской свободы". Те же отвратительные монстры из ЕС и США, которые поддерживают это зло, первыми выйдут на улицы протестовать, когда оно доберется до Европы и США", — говорится в публикации.
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
"Решающее значение". На Западе предложили радикальный план по Украине
14:07
Так Боуз прокомментировал видео из Одессы, на котором мужчину насильно заталкивают в микроавтобус и избивают, несмотря на крики о помощи.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко избивая задержанных.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
"Осталось два варианта". На Западе резко высказались о конфликте на Украине
12:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаУкраинаЧей БоузСШАЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала