Журналист Чей Боуз резко раскритиковал принудительную мобилизацию на Украине. Об этом он написал в соцсети Х. РИА Новости, 24.08.2025

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Журналист Чей Боуз резко раскритиковал принудительную мобилизацию на Украине. Об этом он написал в соцсети Х."В какой извращенной реальности это нормально? Жестокость, беззаконие, похищения, насилие. Теперь это стало нормой в доме "европейской свободы". Те же отвратительные монстры из ЕС и США, которые поддерживают это зло, первыми выйдут на улицы протестовать, когда оно доберется до Европы и США", — говорится в публикации.Так Боуз прокомментировал видео из Одессы, на котором мужчину насильно заталкивают в микроавтобус и избивают, несмотря на крики о помощи.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко избивая задержанных.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.

