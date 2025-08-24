https://ria.ru/20250824/nutritsiolog-2037239536.html
Нутрициолог раскрыла, в чем подвох с клубникой, земляникой и шиповником
Нутрициолог раскрыла, в чем подвох с клубникой, земляникой и шиповником - РИА Новости, 24.08.2025
Нутрициолог раскрыла, в чем подвох с клубникой, земляникой и шиповником
Клубнику, землянику и шиповник с точки зрения ботаники необходимо считать псевдоягодами, так как их плод формируется не только благодаря цветку, но и с помощью... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T06:48:00+03:00
2025-08-24T06:48:00+03:00
2025-08-24T07:04:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963196352_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6463d4f0afd881c27e1969fefe4fd22f.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Клубнику, землянику и шиповник с точки зрения ботаники необходимо считать псевдоягодами, так как их плод формируется не только благодаря цветку, но и с помощью других частей растения, рассказала РИА Новости руководитель лаборатории возрастной нутрициологии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Екатерина Пырьева. "Есть псевдоягоды, например, к которым относятся шиповник, земляника, клубника… Потому что ягода завязывается из цветка, а псевдоягода может наряду с цветком при формировании плода включать и другие части", - рассказала Пырьева. По словам эксперта, к псевдоягодам можно также отнести арбуз, тыкву и дыню, так как ягода предусматривает более тонкую и съедобную оболочку, а у перечисленных плодов оболочка твердая.
https://ria.ru/20250823/aminokislota-2037106723.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963196352_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f976c8e31c0d53e02e861e7e34ba9c32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Нутрициолог раскрыла, в чем подвох с клубникой, земляникой и шиповником
Нутрициолог Пырьева: клубнику, землянику и шиповник можно считать псевдоягодами
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Клубнику, землянику и шиповник с точки зрения ботаники необходимо считать псевдоягодами, так как их плод формируется не только благодаря цветку, но и с помощью других частей растения, рассказала РИА Новости руководитель лаборатории возрастной нутрициологии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Екатерина Пырьева.
"Есть псевдоягоды, например, к которым относятся шиповник, земляника, клубника… Потому что ягода завязывается из цветка, а псевдоягода может наряду с цветком при формировании плода включать и другие части", - рассказала Пырьева.
По словам эксперта, к псевдоягодам можно также отнести арбуз, тыкву и дыню, так как ягода предусматривает более тонкую и съедобную оболочку, а у перечисленных плодов оболочка твердая.