В Китае врачи извлекли из головы трехлетней девочки 15-сантиметровый нож

В Китае врачи извлекли из головы трехлетней девочки 15-сантиметровый нож - РИА Новости, 24.08.2025

В Китае врачи извлекли из головы трехлетней девочки 15-сантиметровый нож

В Китае врачи успешно извлекли из черепа трехлетней девочки 15-сантиметровый нож, пишет издание South China Morning Post. РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T15:43:00+03:00

2025-08-24T15:43:00+03:00

2025-08-24T15:44:00+03:00

в мире

китай

куньмин

юньнань

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037297218_0:153:799:602_1920x0_80_0_0_1a8cb3214d8f92b6191ffc3a20efb77a.jpg

ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости. В Китае врачи успешно извлекли из черепа трехлетней девочки 15-сантиметровый нож, пишет издание South China Morning Post. Ранее в китайских соцсетях большое внимание пользователей привлекло видео, на котором запечатлена мать, спокойно ведущая в больницу свою маленькую дочь, у которой в голове застрял 15-сантиметровый нож для фруктов. Видео было снято в городе Куньмине, расположенном в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Как пишет издание, согласно распространенной информации, мать девочки во время смены постельного белья случайно взмахнула простыней, в результате чего лежавший рядом нож для фруктов отлетел и ударил дочь по голове. Газета также отмечает, что один из сотрудников больницы рассказал, что мать призналась ему в том, что подняла нож, чтобы "напугать" свою шумную дочь во время истерики, и случайно ударила девочку по голове. Лезвие, длина которого оценивается в 15 сантиметров, застряло в черепе девочки чуть выше её правого уха. Мать девочки попыталась самостоятельно вытащить нож, но у нее это не получилось. При этом женщина не стала вызвать скорую помощь, но вместе с дочерью отправилась в больницу своим ходом. Врачи в больнице успешно извлекли нож из головы ребёнка. Эксперт в области медицины, слова которого приводит издание, отметил, что травма не привела к немедленной смерти "из-за мягкости черепа ребёнка". Он добавил, что если бы мать девочки неосторожно вытащила нож, "риск был бы огромным". Газета отмечает, что полиция признала инцидент несчастным случаем, подтвердив отсутствие преступного умысла.

китай

куньмин

юньнань

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

Ольга Фомченкова

в мире, китай, куньмин, юньнань