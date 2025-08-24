https://ria.ru/20250824/novoshakhtinsk-2037290498.html
В Ростовской области сократили площадь пожара на заводе нефтепродуктов
В Ростовской области сократили площадь пожара на заводе нефтепродуктов - РИА Новости, 24.08.2025
В Ростовской области сократили площадь пожара на заводе нефтепродуктов
Площадь пожара на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области, который тушат четвертый день после атаки, удалось сократить, сообщил врио... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T14:56:00+03:00
2025-08-24T14:56:00+03:00
2025-08-24T14:56:00+03:00
происшествия
ростовская область
красносулинский район
юрий слюсарь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг - РИА Новости. Площадь пожара на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области, который тушат четвертый день после атаки, удалось сократить, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. В Красносулинском районе с 21 августа пожарные борются с огнем на заводе нефтепродуктов, который пострадал в результате вражеской атаки. "Площадь пожара на Новошахтинском заводе нефтепродуктов на данный момент удалось сократить", - написал Слюсарь в Telegram-канале. Он добавил, что сил и средств для тушения хватает. Задействована аэромобильная группировка МЧС. Помогают сотрудники МЧС из четырех российских регионов - Краснодарского края, Калмыкии, Волгоградской и Московской областей. Всего в ликвидации ЧС задействованы 412 человек и 150 единиц техники. Для тушения пожара дополнительно привлекались два пожарных поезда. Слюсарь отметил, что помимо пены, пожарным потребовалось большое количество воды. Из-за этого в населенных пунктах возникли перебои в водоснабжении, почти везде они уже устранены. "Коммунальщики опрессовывают магистральный водовод. Вода уже поступила в городские резервуары. Пока без водоснабжения остаются около 8 тысяч жителей Красного Сулина и нескольких поселков. Для них организован подвоз воды", - уточнил он. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев сообщил, что специалисты постоянно мониторят состояние воздуха. Ни одна проба не выявила превышения концентрации вредных веществ.
https://ria.ru/20250824/terminal-2037249702.html
https://ria.ru/20250824/bespilotnik-2037235444.html
ростовская область
красносулинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, красносулинский район, юрий слюсарь , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Ростовская область, Красносулинский район, Юрий Слюсарь , МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Ростовской области сократили площадь пожара на заводе нефтепродуктов
Слюсарь: площадь пожара на Новошахтинском заводе нефтепродуктов сократили