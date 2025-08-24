https://ria.ru/20250824/novoshakhtinsk-2037290498.html

В Ростовской области сократили площадь пожара на заводе нефтепродуктов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг - РИА Новости. Площадь пожара на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области, который тушат четвертый день после атаки, удалось сократить, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. В Красносулинском районе с 21 августа пожарные борются с огнем на заводе нефтепродуктов, который пострадал в результате вражеской атаки. "Площадь пожара на Новошахтинском заводе нефтепродуктов на данный момент удалось сократить", - написал Слюсарь в Telegram-канале. Он добавил, что сил и средств для тушения хватает. Задействована аэромобильная группировка МЧС. Помогают сотрудники МЧС из четырех российских регионов - Краснодарского края, Калмыкии, Волгоградской и Московской областей. Всего в ликвидации ЧС задействованы 412 человек и 150 единиц техники. Для тушения пожара дополнительно привлекались два пожарных поезда. Слюсарь отметил, что помимо пены, пожарным потребовалось большое количество воды. Из-за этого в населенных пунктах возникли перебои в водоснабжении, почти везде они уже устранены. "Коммунальщики опрессовывают магистральный водовод. Вода уже поступила в городские резервуары. Пока без водоснабжения остаются около 8 тысяч жителей Красного Сулина и нескольких поселков. Для них организован подвоз воды", - уточнил он. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев сообщил, что специалисты постоянно мониторят состояние воздуха. Ни одна проба не выявила превышения концентрации вредных веществ.

