В Ростовской области сократили площадь пожара на заводе нефтепродуктов
14:56 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/novoshakhtinsk-2037290498.html
В Ростовской области сократили площадь пожара на заводе нефтепродуктов
2025-08-24T14:56:00+03:00
2025-08-24T14:56:00+03:00
происшествия
ростовская область
красносулинский район
юрий слюсарь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг - РИА Новости. Площадь пожара на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области, который тушат четвертый день после атаки, удалось сократить, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. В Красносулинском районе с 21 августа пожарные борются с огнем на заводе нефтепродуктов, который пострадал в результате вражеской атаки. "Площадь пожара на Новошахтинском заводе нефтепродуктов на данный момент удалось сократить", - написал Слюсарь в Telegram-канале. Он добавил, что сил и средств для тушения хватает. Задействована аэромобильная группировка МЧС. Помогают сотрудники МЧС из четырех российских регионов - Краснодарского края, Калмыкии, Волгоградской и Московской областей. Всего в ликвидации ЧС задействованы 412 человек и 150 единиц техники. Для тушения пожара дополнительно привлекались два пожарных поезда. Слюсарь отметил, что помимо пены, пожарным потребовалось большое количество воды. Из-за этого в населенных пунктах возникли перебои в водоснабжении, почти везде они уже устранены. "Коммунальщики опрессовывают магистральный водовод. Вода уже поступила в городские резервуары. Пока без водоснабжения остаются около 8 тысяч жителей Красного Сулина и нескольких поселков. Для них организован подвоз воды", - уточнил он. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев сообщил, что специалисты постоянно мониторят состояние воздуха. Ни одна проба не выявила превышения концентрации вредных веществ.
ростовская область
красносулинский район
происшествия, ростовская область, красносулинский район, юрий слюсарь , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг - РИА Новости. Площадь пожара на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области, который тушат четвертый день после атаки, удалось сократить, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
В Красносулинском районе с 21 августа пожарные борются с огнем на заводе нефтепродуктов, который пострадал в результате вражеской атаки.
"Площадь пожара на Новошахтинском заводе нефтепродуктов на данный момент удалось сократить", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
Он добавил, что сил и средств для тушения хватает. Задействована аэромобильная группировка МЧС. Помогают сотрудники МЧС из четырех российских регионов - Краснодарского края, Калмыкии, Волгоградской и Московской областей. Всего в ликвидации ЧС задействованы 412 человек и 150 единиц техники. Для тушения пожара дополнительно привлекались два пожарных поезда.
Слюсарь отметил, что помимо пены, пожарным потребовалось большое количество воды. Из-за этого в населенных пунктах возникли перебои в водоснабжении, почти везде они уже устранены.
"Коммунальщики опрессовывают магистральный водовод. Вода уже поступила в городские резервуары. Пока без водоснабжения остаются около 8 тысяч жителей Красного Сулина и нескольких поселков. Для них организован подвоз воды", - уточнил он.
Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев сообщил, что специалисты постоянно мониторят состояние воздуха. Ни одна проба не выявила превышения концентрации вредных веществ.
Происшествия
 
 
