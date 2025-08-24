Спецпредставитель США обсудил с Нетаньяху израильские удары, пишут СМИ

https://ria.ru/20250824/netanjahu-2037294852.html

2025-08-24T15:23:00+03:00

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Спецпредставитель США по Сирии Томас Барак прибыл в Израиль, где обсудил с премьер-министром Биньямином Нетаньяху вопрос израильских ударов по Ливану и Сирии, сообщает журналист портала Axios Барак Равид, со ссылкой на три израильских и американских источника. "Посланник США Том Барак прибыл в Израиль и встретился в воскресенье с премьер-министром Нетаньяху по вопросу просьбы администрации Трампа к Израилю сдержать свои удары по Ливану, а также переговоров с Сирией", - написал Равид в соцсети Х. В феврале ЦАХАЛ завершил вывод войск из южного Ливана в соответствии с соглашением о перемирии, которое было достигнуто с властями Израиля в ноябре 2024 года после года непрерывной вооруженной эскалации. При этом израильская армия осталась на пяти стратегических позициях в южном Ливане, объяснив это интересами контроля безопасности. Руководство Ливана, в свою очередь, должно было обеспечить полный отвод сил "Хезболлах" к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. В Бейруте не смогли официально подтвердить, что это условие соглашения было полностью выполнено. В последние недели Израиль проводит точечные операции по ликвидации оставшегося потенциала "Хезболлах" в южном Ливане.

