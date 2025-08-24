Рейтинг@Mail.ru
Спецпредставитель США обсудил с Нетаньяху израильские удары, пишут СМИ - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/netanjahu-2037294852.html
Спецпредставитель США обсудил с Нетаньяху израильские удары, пишут СМИ
Спецпредставитель США обсудил с Нетаньяху израильские удары, пишут СМИ - РИА Новости, 24.08.2025
Спецпредставитель США обсудил с Нетаньяху израильские удары, пишут СМИ
Спецпредставитель США по Сирии Томас Барак прибыл в Израиль, где обсудил с премьер-министром Биньямином Нетаньяху вопрос израильских ударов по Ливану и Сирии,... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T15:23:00+03:00
2025-08-24T15:23:00+03:00
в мире
израиль
ливан
сша
биньямин нетаньяху
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152053/43/1520534397_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_7679a1cc77c269a167e5a4779836f713.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Спецпредставитель США по Сирии Томас Барак прибыл в Израиль, где обсудил с премьер-министром Биньямином Нетаньяху вопрос израильских ударов по Ливану и Сирии, сообщает журналист портала Axios Барак Равид, со ссылкой на три израильских и американских источника. "Посланник США Том Барак прибыл в Израиль и встретился в воскресенье с премьер-министром Нетаньяху по вопросу просьбы администрации Трампа к Израилю сдержать свои удары по Ливану, а также переговоров с Сирией", - написал Равид в соцсети Х. В феврале ЦАХАЛ завершил вывод войск из южного Ливана в соответствии с соглашением о перемирии, которое было достигнуто с властями Израиля в ноябре 2024 года после года непрерывной вооруженной эскалации. При этом израильская армия осталась на пяти стратегических позициях в южном Ливане, объяснив это интересами контроля безопасности. Руководство Ливана, в свою очередь, должно было обеспечить полный отвод сил "Хезболлах" к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. В Бейруте не смогли официально подтвердить, что это условие соглашения было полностью выполнено. В последние недели Израиль проводит точечные операции по ликвидации оставшегося потенциала "Хезболлах" в южном Ливане.
https://ria.ru/20250822/ssha-2036882648.html
израиль
ливан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152053/43/1520534397_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_c0dbe2bc132a510adb7e6571c3c86357.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, сша, биньямин нетаньяху, хезболла
В мире, Израиль, Ливан, США, Биньямин Нетаньяху, Хезболла
Спецпредставитель США обсудил с Нетаньяху израильские удары, пишут СМИ

Axios: Барак обсудил с Нетаньяху вопрос израильских ударов по Ливану и Сирии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Израиля
Флаги США и Израиля - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги США и Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Спецпредставитель США по Сирии Томас Барак прибыл в Израиль, где обсудил с премьер-министром Биньямином Нетаньяху вопрос израильских ударов по Ливану и Сирии, сообщает журналист портала Axios Барак Равид, со ссылкой на три израильских и американских источника.
"Посланник США Том Барак прибыл в Израиль и встретился в воскресенье с премьер-министром Нетаньяху по вопросу просьбы администрации Трампа к Израилю сдержать свои удары по Ливану, а также переговоров с Сирией", - написал Равид в соцсети Х.
В феврале ЦАХАЛ завершил вывод войск из южного Ливана в соответствии с соглашением о перемирии, которое было достигнуто с властями Израиля в ноябре 2024 года после года непрерывной вооруженной эскалации. При этом израильская армия осталась на пяти стратегических позициях в южном Ливане, объяснив это интересами контроля безопасности. Руководство Ливана, в свою очередь, должно было обеспечить полный отвод сил "Хезболлах" к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. В Бейруте не смогли официально подтвердить, что это условие соглашения было полностью выполнено. В последние недели Израиль проводит точечные операции по ликвидации оставшегося потенциала "Хезболлах" в южном Ливане.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
США попросили Израиль сократить удары по Ливану, сообщили Axios
22 августа, 02:41
 
В миреИзраильЛиванСШАБиньямин НетаньяхуХезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала