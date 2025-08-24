Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Словакии рассказал о рисках для Украины от атак по "Дружбе"
15:37 24.08.2025
Глава МИД Словакии рассказал о рисках для Украины от атак по "Дружбе"
Глава МИД Словакии рассказал о рисках для Украины от атак по "Дружбе"
в мире
словакия
украина
киев
вооруженные силы украины
еврокомиссия
БРАТИСЛАВА, 24 авг - РИА Новости. Киев атаками по нефтепроводу "Дружба" наносит ущерб не только интересам Словакии, но и своим собственным, поскольку Украина может не получить достаточный объем топлива, заявил глава словацкого МИД Юрай Бланар. "Для нас эта инфраструктура очень важна и тем более, когда мы видим, что сама Украина вредит своим интересам, поскольку рискует, что у нее не будет достаточно топлива", - цитирует Бланара словацкое новостное агентство TASR в воскресенье. Глава МИД Словакии напомнил, что НПЗ Slovnaft, который находится в Братиславе и производит нефтепродукты из российской нефти, поставляет на Украину дизтопливо, обеспечивая 10% от ее месячного потребления. Он также сообщил, что уже обсудил эту ситуацию по телефону с главой МИД Украины и продолжит коммуникацию с украинской стороной в понедельник. В пятницу словацкий трубопроводный оператор Transpetrol подтвердил, что вечером в четверг республика перестала получать нефть нефтепроводу "Дружба". Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. Министр экономики Словакии Дениса Сакова также заявила, что нефтепровод "Дружба", по которому ВСУ нанесли удар, починят в понедельник, республика располагает запасами нефти на 90 дней.
в мире, словакия, украина, киев, вооруженные силы украины, еврокомиссия
В мире, Словакия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Еврокомиссия
© MICHAL CIZEKМинистр иностранных дел Словакии Юрай Бланар
© MICHAL CIZEK
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 24 авг - РИА Новости. Киев атаками по нефтепроводу "Дружба" наносит ущерб не только интересам Словакии, но и своим собственным, поскольку Украина может не получить достаточный объем топлива, заявил глава словацкого МИД Юрай Бланар.
"Для нас эта инфраструктура очень важна и тем более, когда мы видим, что сама Украина вредит своим интересам, поскольку рискует, что у нее не будет достаточно топлива", - цитирует Бланара словацкое новостное агентство TASR в воскресенье.
Глава МИД Словакии напомнил, что НПЗ Slovnaft, который находится в Братиславе и производит нефтепродукты из российской нефти, поставляет на Украину дизтопливо, обеспечивая 10% от ее месячного потребления. Он также сообщил, что уже обсудил эту ситуацию по телефону с главой МИД Украины и продолжит коммуникацию с украинской стороной в понедельник.
В пятницу словацкий трубопроводный оператор Transpetrol подтвердил, что вечером в четверг республика перестала получать нефть нефтепроводу "Дружба". Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. Министр экономики Словакии Дениса Сакова также заявила, что нефтепровод "Дружба", по которому ВСУ нанесли удар, починят в понедельник, республика располагает запасами нефти на 90 дней.
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Президент Словакии оценил реакцию Трампа на атаку на "Дружбу"
22 августа, 18:25
 
