"Годами без еды и воды". Ученых потрясла находка в пещере майя
08:00 24.08.2025
"Годами без еды и воды". Ученых потрясла находка в пещере майя
"Годами без еды и воды". Ученых потрясла находка в пещере майя
"Годами без еды и воды". Ученых потрясла находка в пещере майя
Британские археологи узнали, как именно погибла легендарная цивилизация майя. Ответ нашли в одной из древних пещер. А жуткие подробности, которые удалось...
"Годами без еды и воды". Ученых потрясла находка в пещере майя

Дэниел Джеймс: сталагмиты в Грутас-Цабна доказывают, что майя погубила засуха

© Фото : соцсетиПещера Грутас-Цабна
Пещера Грутас-Цабна - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© Фото : соцсети
Пещера Грутас-Цабна
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Британские археологи узнали, как именно погибла легендарная цивилизация майя. Ответ нашли в одной из древних пещер. А жуткие подробности, которые удалось выяснить, немало испугали исследователей. Об открытии — в материале РИА Новости.

Выжженная земля

Пожалуй, не сыскать в мире более загадочного народа, чем майя. Не проходит и года, чтобы какая-нибудь индейская диковинка не озадачила маститых археологов. Но над одним вопросом специалисты ломают голову уже много десятилетий: как и почему погибла некогда могущественная цивилизация.
И тут действительно много странностей. Племена майя заселили полуостров Юкатан более 40 веков назад. Наиболее древние находки, связанные с ними, относятся к II тысячелетию до нашей эры. А уже к первому у индейцев были большие города.
Культурный расцвет продолжался с 250 по 900 год. Майя создали монументальную архитектуру, сложную социальную иерархию, письменность и даже систему летоисчисления. Мало кому понятную, но тем не менее.
CC BY-SA 3.0 / Bjørn Christian Tørrissen / Tikal-Plaza-And-North-AcropolisГлавная площадь древнего Тикаля
Главная площадь древнего Тикаля - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
CC BY-SA 3.0 / Bjørn Christian Tørrissen / Tikal-Plaza-And-North-Acropolis
Главная площадь древнего Тикаля
Однако к 1050 году города опустели, их быстро поглотили густые джунгли.
По одной из версий, майя погубили себя сами. У них никогда не было единой империи, как у инков или ацтеков. Политические центры — Тикаль, Чичен-Ица, Тулум и другие — постоянно враждовали друг с другом. До недавнего времени специалисты считали, что стычки были эпизодическими и затевались, как правило, в ритуальных (для жертвоприношений) или мародерских (богатый выкуп за пленных) целях.
Но в 2019-м антропологи из университета Беркли (Калифорния) обнаружили в озерах близ майанского города Вицна двухсантиметровый слой угля конца VII века. Согласно летописям, именно тогда населенный пункт захватили и сожгли воинственные соседи — наранхо.
CC BY-SA 4.0 / Hellerick / Maya civilization in Mesoamerica map / Cropped imageМесто культуры майя (красным) и ее городов в рамках цивилизации древней Мезоамерики (черным)
Место культуры майя (красным) и ее городов в рамках цивилизации древней Мезоамерики (черным) - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
CC BY-SA 4.0 / Hellerick / Maya civilization in Mesoamerica map / Cropped image
Место культуры майя (красным) и ее городов в рамках цивилизации древней Мезоамерики (черным)
Горелый слой, уточнили исследователи, был единственным за тысячу лет в керновых отложениях водоема. Вполне возможно, майя при набегах применяли тактику "выжженной земли". Любопытно, что историки даже отыскали в их языке специальное слово — puluuy, означающее "предать огню город врага".
Следы разрушительных войн есть во многих поселениях майя. Но чтобы в каждом из них остался внушительный слой угля — такого нет.

Массовое отравление

Не факт, что индейцы вели ожесточенную войну всех против всех. Так что пока гипотеза ученых из Беркли остается в числе спорных. Как и другая — весьма оригинальная, предложенная австралийцами.
© iStock.com / Evgeny_KozhevnikovДревний город майя Коба
Древний город майя Коба - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© iStock.com / Evgeny_Kozhevnikov
Древний город майя Коба
В 2022-м они провели геохимический анализ четырех основных водных резервуаров в Тикале — наиболее могущественном городе майя. И в двух выявили умопомрачительное содержание ртути, фосфатов и ядовитых цианобактерий. Такая вода не просто не пригодна для питья, а смертельно опасна.
Источником токсинов оказалась киноварь, из которой получали красную краску для отделки зданий и керамики. Видимо, в сезон дождей ртуть вымывалась из пигмента и годами оседала в питьевых резервуарах.
И максимальное ее содержание, как показал спектроскопический анализ, приходилось как раз на период резкого сокращения численности населения.
CC BY 4.0 / Lentz, D.L., Hamilton, T.L., Dunning, N.P. et al. / Scientific Reports, 2020 / Водосборные площади (разным цветом) водохранилищ Тикаля. Два зараженных ртутью водохранилища — в центре, на красном фоне
Водосборные площади (разным цветом) водохранилищ Тикаля. Два зараженных ртутью водохранилища - в центре, на красном фоне - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
CC BY 4.0 / Lentz, D.L., Hamilton, T.L., Dunning, N.P. et al. / Scientific Reports, 2020 /
Водосборные площади (разным цветом) водохранилищ Тикаля. Два зараженных ртутью водохранилища — в центре, на красном фоне
Выходит, всему виной неосторожное обращение с металлами? Нет. В окрестностях Тикаля имеются другие водохранилища, там не было вредных примесей. Как и в цистернах в других городах.

Вредная диета

Несмотря на неоднозначность, продовольственная версия катастрофы майя оказалась довольно популярной. Несколько лет назад в древнем поселении Кахал Печ раскопали внушительных размеров кладбище.
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСозревшие початки кукурузы
Созревшие початки кукурузы - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Созревшие початки кукурузы
"Согласно результатам радиоуглеродного датирования, захоронения относятся к двум периодам: 735-400 год до нашей эры и 800-850-й нашей эры. Специалисты установили состав изотопов в остатках коллагена для выявления диеты жителей Кахаль-Печ", — говорилось в отчете экспедиции Пенсильванского университета.
Как выяснилось, со временем в рационе увеличивалась доля кукурузы. Если у более ранних жителей в меню были кукуруза, другие злаковые и даже мясо, то у поздних — исключительно маис.
Эта культура неприхотливая, хорошо переносит жару и почти не нуждается в воде. Но употребление в пищу исключительно кукурузы ослабляет организм. Поэтому, заключили американские антропологи, майя могли попросту выродиться.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОстатки древнего города индейцев майя в Мексике
Остатки древнего города индейцев майя в Мексике - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Остатки древнего города индейцев майя в Мексике

У нас есть точная карта

Все вышеперечисленные точки зрения так или иначе согласуются с другой: майя погубила засуха. На протяжении многих лет ученые разных стран искали тому подтверждения.
В 2018-м специалисты из Кембриджа выполнили изотопный анализ отложений на дне озера Чичанканаб и установили: этот район пережил как минимум три засухи. Первые две, на рубеже I-II веков, не нанесли цивилизации особого урона. Но третья, в IX-X столетиях, была катастрофической. Объем атмосферных осадков уменьшился на 50-70 процентов и не менялся по меньшей мере десять лет.
© Depositphotos.com / MadrugadaVerdeРуины майя в Паленке, Мексика
Руины майя в Паленке, Мексика - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Depositphotos.com / MadrugadaVerde
Руины майя в Паленке, Мексика
Жители южных поселений хлынули в северные города, где климат был мягче, а водохранилища еще полны. Но опустели и они. И бедным майя ничего не оставалось, как уйти в джунгли.
Совсем недавно британцы еще раз подтвердили эту гипотезу. Причем довольно необычным способом — изучив сталагмиты мексиканской пещеры Грутас-Цабна.
"Они — точный хронологический мост между историей и климатом, — пояснил руководитель проекта, сотрудник факультета наук о Земле Кембриджского университета Дэниел Джеймс. — Именно этого не хватало предыдущим исследованиям".
© Science / AAASСталагмиты, найденные в пещере Ваньсян в Китае
Сталагмиты, найденные в пещере Ваньсян в Китае - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Science / AAAS
Сталагмиты, найденные в пещере Ваньсян в Китае
Сталагмиты образуются, когда со сводов пещеры капает вода. Минералы, содержащиеся в ней, превращаются в отложения на полу. Такой конус вырастает примерно на миллиметр в год. Получается своего рода климатическая шкала.
"Мы проанализировали количество изотопов кислорода в каждом из слоев. И выяснили: с конца IX до начала XI века было восемь крупных засух. Самая короткая длилась около трех лет, самая длинная — почти 13, — рассказал Джеймс. — Для цивилизации это разрушительно".
CC BY-SA 4.0 / Juan Carlos Fonseca Mata / Раскопки цомпантли из Темпло Майор в современном Мехико
Раскопки цомпантли из Темпло Майор в современном Мехико - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
CC BY-SA 4.0 / Juan Carlos Fonseca Mata /
Раскопки цомпантли из Темпло Майор в современном Мехико
Полтора десятка лет без урожая и под палящим солнцем — понятно, почему майя почти в одночасье покинули свои города. Впрочем, впереди у команды Дэниела Джеймса еще много работы. Необходимо обследовать другие пещеры и затем сравнить данные. И вопрос о причинах гибели величественной цивилизации по-прежнему остается открытым.
Впрочем, не исключено, что это следствие всех факторов сразу: и засухи, и постоянных войн, и отравленной воды вкупе с кукурузной диетой.
Обработка материалов, найденных в ходе раскопок в древнем городище Мангуп-Кале Бахчисарайского района Крымского полуострова - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
"Концентрация в разы выше нормы". Какую опасность обнаружили в Таиланде
10 августа, 08:00
 
