https://ria.ru/20250824/nakhodka-2037002399.html

"Годами без еды и воды". Ученых потрясла находка в пещере майя

"Годами без еды и воды". Ученых потрясла находка в пещере майя - РИА Новости, 24.08.2025

"Годами без еды и воды". Ученых потрясла находка в пещере майя

Британские археологи узнали, как именно погибла легендарная цивилизация майя. Ответ нашли в одной из древних пещер. А жуткие подробности, которые удалось... РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T08:00:00+03:00

2025-08-24T08:00:00+03:00

2025-08-24T08:06:00+03:00

религия

аналитика - религия и мировоззрение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036990912_0:131:1285:853_1920x0_80_0_0_3a098b37e5101c04b0dbf7d26bc6cfc6.jpg

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Британские археологи узнали, как именно погибла легендарная цивилизация майя. Ответ нашли в одной из древних пещер. А жуткие подробности, которые удалось выяснить, немало испугали исследователей. Об открытии — в материале РИА Новости.Выжженная земляПожалуй, не сыскать в мире более загадочного народа, чем майя. Не проходит и года, чтобы какая-нибудь индейская диковинка не озадачила маститых археологов. Но над одним вопросом специалисты ломают голову уже много десятилетий: как и почему погибла некогда могущественная цивилизация.И тут действительно много странностей. Племена майя заселили полуостров Юкатан более 40 веков назад. Наиболее древние находки, связанные с ними, относятся к II тысячелетию до нашей эры. А уже к первому у индейцев были большие города.Культурный расцвет продолжался с 250 по 900 год. Майя создали монументальную архитектуру, сложную социальную иерархию, письменность и даже систему летоисчисления. Мало кому понятную, но тем не менее.Однако к 1050 году города опустели, их быстро поглотили густые джунгли.По одной из версий, майя погубили себя сами. У них никогда не было единой империи, как у инков или ацтеков. Политические центры — Тикаль, Чичен-Ица, Тулум и другие — постоянно враждовали друг с другом. До недавнего времени специалисты считали, что стычки были эпизодическими и затевались, как правило, в ритуальных (для жертвоприношений) или мародерских (богатый выкуп за пленных) целях.Но в 2019-м антропологи из университета Беркли (Калифорния) обнаружили в озерах близ майанского города Вицна двухсантиметровый слой угля конца VII века. Согласно летописям, именно тогда населенный пункт захватили и сожгли воинственные соседи — наранхо.Горелый слой, уточнили исследователи, был единственным за тысячу лет в керновых отложениях водоема. Вполне возможно, майя при набегах применяли тактику "выжженной земли". Любопытно, что историки даже отыскали в их языке специальное слово — puluuy, означающее "предать огню город врага".Следы разрушительных войн есть во многих поселениях майя. Но чтобы в каждом из них остался внушительный слой угля — такого нет.Массовое отравлениеНе факт, что индейцы вели ожесточенную войну всех против всех. Так что пока гипотеза ученых из Беркли остается в числе спорных. Как и другая — весьма оригинальная, предложенная австралийцами.В 2022-м они провели геохимический анализ четырех основных водных резервуаров в Тикале — наиболее могущественном городе майя. И в двух выявили умопомрачительное содержание ртути, фосфатов и ядовитых цианобактерий. Такая вода не просто не пригодна для питья, а смертельно опасна.Источником токсинов оказалась киноварь, из которой получали красную краску для отделки зданий и керамики. Видимо, в сезон дождей ртуть вымывалась из пигмента и годами оседала в питьевых резервуарах.И максимальное ее содержание, как показал спектроскопический анализ, приходилось как раз на период резкого сокращения численности населения.Выходит, всему виной неосторожное обращение с металлами? Нет. В окрестностях Тикаля имеются другие водохранилища, там не было вредных примесей. Как и в цистернах в других городах.Вредная диетаНесмотря на неоднозначность, продовольственная версия катастрофы майя оказалась довольно популярной. Несколько лет назад в древнем поселении Кахал Печ раскопали внушительных размеров кладбище."Согласно результатам радиоуглеродного датирования, захоронения относятся к двум периодам: 735-400 год до нашей эры и 800-850-й нашей эры. Специалисты установили состав изотопов в остатках коллагена для выявления диеты жителей Кахаль-Печ", — говорилось в отчете экспедиции Пенсильванского университета.Как выяснилось, со временем в рационе увеличивалась доля кукурузы. Если у более ранних жителей в меню были кукуруза, другие злаковые и даже мясо, то у поздних — исключительно маис.Эта культура неприхотливая, хорошо переносит жару и почти не нуждается в воде. Но употребление в пищу исключительно кукурузы ослабляет организм. Поэтому, заключили американские антропологи, майя могли попросту выродиться.У нас есть точная картаВсе вышеперечисленные точки зрения так или иначе согласуются с другой: майя погубила засуха. На протяжении многих лет ученые разных стран искали тому подтверждения.В 2018-м специалисты из Кембриджа выполнили изотопный анализ отложений на дне озера Чичанканаб и установили: этот район пережил как минимум три засухи. Первые две, на рубеже I-II веков, не нанесли цивилизации особого урона. Но третья, в IX-X столетиях, была катастрофической. Объем атмосферных осадков уменьшился на 50-70 процентов и не менялся по меньшей мере десять лет.Жители южных поселений хлынули в северные города, где климат был мягче, а водохранилища еще полны. Но опустели и они. И бедным майя ничего не оставалось, как уйти в джунгли.Совсем недавно британцы еще раз подтвердили эту гипотезу. Причем довольно необычным способом — изучив сталагмиты мексиканской пещеры Грутас-Цабна."Они — точный хронологический мост между историей и климатом, — пояснил руководитель проекта, сотрудник факультета наук о Земле Кембриджского университета Дэниел Джеймс. — Именно этого не хватало предыдущим исследованиям".Сталагмиты образуются, когда со сводов пещеры капает вода. Минералы, содержащиеся в ней, превращаются в отложения на полу. Такой конус вырастает примерно на миллиметр в год. Получается своего рода климатическая шкала."Мы проанализировали количество изотопов кислорода в каждом из слоев. И выяснили: с конца IX до начала XI века было восемь крупных засух. Самая короткая длилась около трех лет, самая длинная — почти 13, — рассказал Джеймс. — Для цивилизации это разрушительно".Полтора десятка лет без урожая и под палящим солнцем — понятно, почему майя почти в одночасье покинули свои города. Впрочем, впереди у команды Дэниела Джеймса еще много работы. Необходимо обследовать другие пещеры и затем сравнить данные. И вопрос о причинах гибели величественной цивилизации по-прежнему остается открытым.Впрочем, не исключено, что это следствие всех факторов сразу: и засухи, и постоянных войн, и отравленной воды вкупе с кукурузной диетой.

https://ria.ru/20250810/opasnost-2034146086.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

аналитика - религия и мировоззрение