https://ria.ru/20250824/moskalkova-2037322093.html

Москалькова обратилась в МККК по поводу медпомощи жителям Курской области

Москалькова обратилась в МККК по поводу медпомощи жителям Курской области - РИА Новости, 24.08.2025

Москалькова обратилась в МККК по поводу медпомощи жителям Курской области

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в Международный Комитет Красного Креста (МККК) по поводу оказания... РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T18:28:00+03:00

2025-08-24T18:28:00+03:00

2025-08-24T20:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

татьяна москалькова

международный комитет красного креста (мккк)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037328814_0:21:1281:741_1920x0_80_0_0_e5dac20c63326c599e1ab1710e840cff.jpg

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в Международный Комитет Красного Креста (МККК) по поводу оказания экстренной медпомощи больным и раненым курянам, удерживаемым на Украине. В воскресенье в Минобороны России сообщили о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 146 российских военнослужащих и восьми жителей Курской области. "Подробно побеседовали с курянами, которые освобождены из числа заложников. Они рассказали, что среди соотечественников, которые продолжают удерживаться украинской стороной, есть тяжелобольные люди с ранениями. Со своей стороны обратилась в Международный Комитет Красного Креста об оказании экстренной медицинской помощи", — написала Москалькова в своем Telegram-канале. Кроме того, федеральный омбудсмен сообщила, что обратилась к украинской стороне с призывом незамедлительно освободить всех жителей Курской области, в первую очередь раненных.

https://ria.ru/20250612/moskalkova-2022490441.html

россия

курская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, украина, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк)