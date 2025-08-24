Рейтинг@Mail.ru
Москалькова обратилась в МККК по поводу медпомощи жителям Курской области - РИА Новости, 24.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
18:28 24.08.2025 (обновлено: 20:32 24.08.2025)
Москалькова обратилась в МККК по поводу медпомощи жителям Курской области
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в Международный Комитет Красного Креста (МККК) по поводу оказания экстренной медпомощи больным и раненым курянам, удерживаемым на Украине. В воскресенье в Минобороны России сообщили о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 146 российских военнослужащих и восьми жителей Курской области. "Подробно побеседовали с курянами, которые освобождены из числа заложников. Они рассказали, что среди соотечественников, которые продолжают удерживаться украинской стороной, есть тяжелобольные люди с ранениями. Со своей стороны обратилась в Международный Комитет Красного Креста об оказании экстренной медицинской помощи", — написала Москалькова в своем Telegram-канале. Кроме того, федеральный омбудсмен сообщила, что обратилась к украинской стороне с призывом незамедлительно освободить всех жителей Курской области, в первую очередь раненных.
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в Международный Комитет Красного Креста (МККК) по поводу оказания экстренной медпомощи больным и раненым курянам, удерживаемым на Украине.
В воскресенье в Минобороны России сообщили о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 146 российских военнослужащих и восьми жителей Курской области.
"Подробно побеседовали с курянами, которые освобождены из числа заложников. Они рассказали, что среди соотечественников, которые продолжают удерживаться украинской стороной, есть тяжелобольные люди с ранениями. Со своей стороны обратилась в Международный Комитет Красного Креста об оказании экстренной медицинской помощи", — написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Кроме того, федеральный омбудсмен сообщила, что обратилась к украинской стороне с призывом незамедлительно освободить всех жителей Курской области, в первую очередь раненных.
Москалькова рассказала, о чем попросила украинские власти
12 июня, 14:16
