Рейтинг@Mail.ru
Посол России прокомментировал попытку властей Молдавии переписать историю - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/moldaviya-2037299211.html
Посол России прокомментировал попытку властей Молдавии переписать историю
Посол России прокомментировал попытку властей Молдавии переписать историю - РИА Новости, 24.08.2025
Посол России прокомментировал попытку властей Молдавии переписать историю
Попытка властей Молдавии переписать историю и уравнять советских воинов-освободителей и румынской-фашистских захватчиков не даст никакого результата, уверен... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T15:44:00+03:00
2025-08-24T15:44:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
россия
олег озеров
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983299213_0:7:2875:1624_1920x0_80_0_0_f82028a421033e3ad09f898e5c81356c.jpg
КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Попытка властей Молдавии переписать историю и уравнять советских воинов-освободителей и румынской-фашистских захватчиков не даст никакого результата, уверен посол РФ Олег Озеров. Сегодня в Молдавии отмечают День Освобождения от фашисткой оккупации. В Кишиневе в честь этого был проведен "Марш освобождения", колонна участников прошла от памятника Освободителям от фашистской оккупации к Мемориалу "Вечность". "В Молдавии основная часть населения, включая людей молодого и среднего возраста, прекрасно осознает, кто был освободителем, а кто оккупантом. Поэтому попытка, которая предпринимается сегодня с негодными средствами, поставить на одну доску оккупантов и освободителей, она не даст никакого результата, люди сердцем чувствуют, где находится правда", - заявил Озеров журналистам на Мемориале в Кишиневе после возложения цветов. По его словам, властям республики стоит вспомнить и учесть уроки истории. "Я думаю, что им стоит вспомнить, чем кончаются авантюры, связанные с реабилитацией фашизма, реабилитацией таких фашистских прихвостней как (румынский маршал Ион - ред.) Антонеску. Уроки истории служат не для того, чтобы прочитать их в книжке, а чтобы сделать выводы в реальной жизни", - добавил дипломат. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20250824/moldaviya-2037254491.html
https://ria.ru/20250824/moldaviya-2037276941.html
молдавия
кишинев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983299213_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d0698ae10d4b76faa3f0c6d3d1fadcd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, россия, олег озеров, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Олег Озеров, Майя Санду
Посол России прокомментировал попытку властей Молдавии переписать историю

Озеров: попытка властей переписать историю Молдавии не даст результата

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкОлег Озеров
Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Олег Озеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Попытка властей Молдавии переписать историю и уравнять советских воинов-освободителей и румынской-фашистских захватчиков не даст никакого результата, уверен посол РФ Олег Озеров.
Сегодня в Молдавии отмечают День Освобождения от фашисткой оккупации. В Кишиневе в честь этого был проведен "Марш освобождения", колонна участников прошла от памятника Освободителям от фашистской оккупации к Мемориалу "Вечность".
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Молдавская оппозиция призвала бороться с героизацией пособников нацизма
10:27
"В Молдавии основная часть населения, включая людей молодого и среднего возраста, прекрасно осознает, кто был освободителем, а кто оккупантом. Поэтому попытка, которая предпринимается сегодня с негодными средствами, поставить на одну доску оккупантов и освободителей, она не даст никакого результата, люди сердцем чувствуют, где находится правда", - заявил Озеров журналистам на Мемориале в Кишиневе после возложения цветов.
По его словам, властям республики стоит вспомнить и учесть уроки истории.
"Я думаю, что им стоит вспомнить, чем кончаются авантюры, связанные с реабилитацией фашизма, реабилитацией таких фашистских прихвостней как (румынский маршал Ион - ред.) Антонеску. Уроки истории служат не для того, чтобы прочитать их в книжке, а чтобы сделать выводы в реальной жизни", - добавил дипломат.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
Марш в память об освобождении Молдавии от нацизма - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
В Кишиневе прошел марш в честь 81-й годовщины освобождения Молдавии
15:13
 
В миреМолдавияКишиневРоссияОлег ОзеровМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала