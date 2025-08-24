https://ria.ru/20250824/moldaviya-2037299211.html

Посол России прокомментировал попытку властей Молдавии переписать историю

Посол России прокомментировал попытку властей Молдавии переписать историю - РИА Новости, 24.08.2025

Посол России прокомментировал попытку властей Молдавии переписать историю

Попытка властей Молдавии переписать историю и уравнять советских воинов-освободителей и румынской-фашистских захватчиков не даст никакого результата, уверен... РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T15:44:00+03:00

2025-08-24T15:44:00+03:00

2025-08-24T15:44:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

россия

олег озеров

майя санду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983299213_0:7:2875:1624_1920x0_80_0_0_f82028a421033e3ad09f898e5c81356c.jpg

КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Попытка властей Молдавии переписать историю и уравнять советских воинов-освободителей и румынской-фашистских захватчиков не даст никакого результата, уверен посол РФ Олег Озеров. Сегодня в Молдавии отмечают День Освобождения от фашисткой оккупации. В Кишиневе в честь этого был проведен "Марш освобождения", колонна участников прошла от памятника Освободителям от фашистской оккупации к Мемориалу "Вечность". "В Молдавии основная часть населения, включая людей молодого и среднего возраста, прекрасно осознает, кто был освободителем, а кто оккупантом. Поэтому попытка, которая предпринимается сегодня с негодными средствами, поставить на одну доску оккупантов и освободителей, она не даст никакого результата, люди сердцем чувствуют, где находится правда", - заявил Озеров журналистам на Мемориале в Кишиневе после возложения цветов. По его словам, властям республики стоит вспомнить и учесть уроки истории. "Я думаю, что им стоит вспомнить, чем кончаются авантюры, связанные с реабилитацией фашизма, реабилитацией таких фашистских прихвостней как (румынский маршал Ион - ред.) Антонеску. Уроки истории служат не для того, чтобы прочитать их в книжке, а чтобы сделать выводы в реальной жизни", - добавил дипломат. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20250824/moldaviya-2037254491.html

https://ria.ru/20250824/moldaviya-2037276941.html

молдавия

кишинев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, россия, олег озеров, майя санду