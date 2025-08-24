https://ria.ru/20250824/moldaviya-2037262465.html

В Кишиневе тысячи людей принесли цветы к Вечному огню

В Кишиневе тысячи людей принесли цветы к Вечному огню - РИА Новости, 24.08.2025

В Кишиневе тысячи людей принесли цветы к Вечному огню

Тысячи человек принесли цветы к Вечному огню на мемориале "Вечность" в Кишиневе, чтобы вспомнить павших героев и выразить им признательность за подвиг ради... РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T12:07:00+03:00

2025-08-24T12:07:00+03:00

2025-08-24T13:43:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

молдавия

кишинев

россия

майя санду

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037268207_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b2d1d8f0252ba233fbbad8c411b7eea0.jpg

КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Тысячи человек принесли цветы к Вечному огню на мемориале "Вечность" в Кишиневе, чтобы вспомнить павших героев и выразить им признательность за подвиг ради освобождения Молдавии от фашистской оккупации, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня в Молдавии отмечают День Освобождения от фашисткой оккупации. В Кишиневе в честь этого был проведен "Марш освобождения", колонна участников прошла от памятника Освободителям от фашистской оккупации к Мемориалу "Вечность". На самом мемориале из желающих оставить цвету у Вечного огня образовались очереди. Люди несут букеты и благодарят павших героев, потому что в стране осталось в живых меньше 20 ветеранов. Тем более важным люди считают сохранить память. "Люди, которые сегодня участвуют в праздничных мероприятиях в честь Дня освобождения Молдавии от фашистских захватчиков, демонстрируют, что они помнят и чтят свою историю", - заявил РИА Новости лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. Свою признательность героям на Мемориале выразили представители посольства России, бывшие президенты и премьер-министры, лидеры оппозиционных партий, депутаты парламента от оппозиции, представители гражданских организаций. Торжественные мероприятия проходят не только в Кишиневе, но и в других населенных пунктах. А вот власти Молдавии о празднике не вспомнили. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

молдавия

кишинев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Возложение цветов к Вечному огню на мемориале "Вечность" в Кишиневе Тысячи человек принесли цветы к Вечному огню на мемориале "Вечность" в Кишиневе, чтобы вспомнить павших героев и выразить им признательность за подвиг ради освобождения Молдавии от фашистской оккупации, передает корреспондент РИА Новости. 2025-08-24T12:07 true PT0M25S

Многотысячный марш в Кишиневе в честь освобождения Молдавии от фашистских захватчиков Многотысячный марш в честь 81-й годовщины освобождения Молдавии от фашистских захватчиков проходит в центре Кишинева, его участники с цветами идут к Мемориалу "Вечность", чтобы почтить память героев, заявил РИА Новости глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. 2025-08-24T12:07 true PT0M59S

Как освобождали Кишинев от фашистских захватчиков. Кадры архива 24 августа 1944 года войска 3-го Украинского фронта в ходе Ясско-Кишиневской операции освободили столицу Молдавской ССР Кишинев. Город был оккупирован 16 июля 1941 года после 25 дней ожесточенных боев, в ходе которых защитники Кишинева под нескончаемыми бомбардировками мужественно противостояли превосходящим силам врага. За время оккупации Молдавии фашистами были уничтожены 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнаны в рабство, 207 тысяч мирных жителей подверглись пыткам и истязаниям. За все время Великой Отечественной войны в составе Красной Армии воевали около 400 тысяч уроженцев Молдавии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. 2025-08-24T12:07 true PT1M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду, 80-летие победы в великой отечественной войне