В Кишиневе тысячи людей принесли цветы к Вечному огню
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:07 24.08.2025 (обновлено: 13:43 24.08.2025)
В Кишиневе тысячи людей принесли цветы к Вечному огню
КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Тысячи человек принесли цветы к Вечному огню на мемориале "Вечность" в Кишиневе, чтобы вспомнить павших героев и выразить им признательность за подвиг ради освобождения Молдавии от фашистской оккупации, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня в Молдавии отмечают День Освобождения от фашисткой оккупации. В Кишиневе в честь этого был проведен "Марш освобождения", колонна участников прошла от памятника Освободителям от фашистской оккупации к Мемориалу "Вечность". На самом мемориале из желающих оставить цвету у Вечного огня образовались очереди. Люди несут букеты и благодарят павших героев, потому что в стране осталось в живых меньше 20 ветеранов. Тем более важным люди считают сохранить память. "Люди, которые сегодня участвуют в праздничных мероприятиях в честь Дня освобождения Молдавии от фашистских захватчиков, демонстрируют, что они помнят и чтят свою историю", - заявил РИА Новости лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. Свою признательность героям на Мемориале выразили представители посольства России, бывшие президенты и премьер-министры, лидеры оппозиционных партий, депутаты парламента от оппозиции, представители гражданских организаций. Торжественные мероприятия проходят не только в Кишиневе, но и в других населенных пунктах. А вот власти Молдавии о празднике не вспомнили. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
Возложение цветов к Вечному огню на мемориале "Вечность" в Кишиневе
Многотысячный марш в Кишиневе в честь освобождения Молдавии от фашистских захватчиков
Как освобождали Кишинев от фашистских захватчиков. Кадры архива
КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Тысячи человек принесли цветы к Вечному огню на мемориале "Вечность" в Кишиневе, чтобы вспомнить павших героев и выразить им признательность за подвиг ради освобождения Молдавии от фашистской оккупации, передает корреспондент РИА Новости.
Сегодня в Молдавии отмечают День Освобождения от фашисткой оккупации. В Кишиневе в честь этого был проведен "Марш освобождения", колонна участников прошла от памятника Освободителям от фашистской оккупации к Мемориалу "Вечность".
На самом мемориале из желающих оставить цвету у Вечного огня образовались очереди. Люди несут букеты и благодарят павших героев, потому что в стране осталось в живых меньше 20 ветеранов. Тем более важным люди считают сохранить память.
"Люди, которые сегодня участвуют в праздничных мероприятиях в честь Дня освобождения Молдавии от фашистских захватчиков, демонстрируют, что они помнят и чтят свою историю", - заявил РИА Новости лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
Свою признательность героям на Мемориале выразили представители посольства России, бывшие президенты и премьер-министры, лидеры оппозиционных партий, депутаты парламента от оппозиции, представители гражданских организаций. Торжественные мероприятия проходят не только в Кишиневе, но и в других населенных пунктах. А вот власти Молдавии о празднике не вспомнили.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
Освобождение Молдавии от немецко-фашистских захватчиков
© РИА Новости / Марчук | Перейти в медиабанк

Восемьдесят лет назад Красная армия освободила Молдавскую ССР.

Кадр из документального фильма Самый жаркий месяц о Ясско-Кишиневской наступательной операции

Восемьдесят лет назад Красная армия освободила Молдавскую ССР.

© РИА Новости / Марчук
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Владимир Гальперин | Перейти в медиабанк

Ясско-Кишиневская операция проходила с 20 по 29 августа 1944 года, в ней участвовали войска 2-го и 3-го Украинских фронтов под командованием маршала Семена Тимошенко.

Колонна боевой техники переправляется через Днестр районе Рыбницы

Ясско-Кишиневская операция проходила с 20 по 29 августа 1944 года, в ней участвовали войска 2-го и 3-го Украинских фронтов под командованием маршала Семена Тимошенко.

© РИА Новости / Владимир Гальперин
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Михаил Трахман | Перейти в медиабанк

На фото: медицинская сестра казачьего полка отдыхает между боями. 2-ой Украинский фронт.

Медицинская сестра казачьего полка отдыхает между боями

На фото: медицинская сестра казачьего полка отдыхает между боями. 2-ой Украинский фронт.

© РИА Новости / Михаил Трахман
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Федор Левшин | Перейти в медиабанк

Операция началась рано утром 20 августа с мощного артнаступления. Удар артиллеристов был настолько силен, что первая полоса немецкой обороны оказалась полностью уничтоженной.

Ясско-Кишиневская операция, Великая Отечественная война 1941-1945 гг

Операция началась рано утром 20 августа с мощного артнаступления. Удар артиллеристов был настолько силен, что первая полоса немецкой обороны оказалась полностью уничтоженной.

© РИА Новости / Федор Левшин
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Марчук | Перейти в медиабанк

В последующие дни соединения Красной армии смогли успешно окружить и уничтожить силы противника.

Залп катюш

В последующие дни соединения Красной армии смогли успешно окружить и уничтожить силы противника.

© РИА Новости / Марчук
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Ольга Ландер | Перейти в медиабанк

На фото: артиллеристы 3-го Украинского фронта выкатывают орудие на новый огневой рубеж.

Артиллеристы 3-го Украинского фронта выкатывают орудие на новый огневой рубеж

На фото: артиллеристы 3-го Украинского фронта выкатывают орудие на новый огневой рубеж.

© РИА Новости / Ольга Ландер
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Израиль Озерский | Перейти в медиабанк

Немцев выбили из Ясс уже 21 августа, на следующий день после начала наступления. Кишинев освободили 24 августа.

Бойцы 2-й Украинского фронта ведут бой под Яссами

Немцев выбили из Ясс уже 21 августа, на следующий день после начала наступления. Кишинев освободили 24 августа.

© РИА Новости / Израиль Озерский
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Ольга Ландер | Перейти в медиабанк

На фото: солдатский обед. 3-й Украинский фронт.

Солдатский обед

На фото: солдатский обед. 3-й Украинский фронт.

© РИА Новости / Ольга Ландер
Перейти в медиабанк
8 из 10
© Ольга Ландер | Перейти в медиабанк

На втором этапе операции советские войска продвинулись вглубь Румынии, отрезав пути отхода разбитым войскам противника к Бухаресту.

Войска 3-го Украинского фронта при поддержке танков Т-34-76 идут в наступление

На втором этапе операции советские войска продвинулись вглубь Румынии, отрезав пути отхода разбитым войскам противника к Бухаресту.

© Ольга Ландер
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Ольга Ландер | Перейти в медиабанк

В результате Ясско-Кишиневской операции, немецкая оборона на южном крыле фронта рухнула, Молдавская ССР была полностью освобождена, а Красной армии открылся путь на Балканы. Кроме того, в Румынии пал пронацистский режим и Бухарест продолжил войну на стороне антифашистской коалиции.

Разбитая немецкая техника на платформах в районе железнодорожного вокзала в Кишиневе

В результате Ясско-Кишиневской операции, немецкая оборона на южном крыле фронта рухнула, Молдавская ССР была полностью освобождена, а Красной армии открылся путь на Балканы. Кроме того, в Румынии пал пронацистский режим и Бухарест продолжил войну на стороне антифашистской коалиции.

© РИА Новости / Ольга Ландер
Перейти в медиабанк
10 из 10

Восемьдесят лет назад Красная армия освободила Молдавскую ССР.

© РИА Новости / Марчук
Перейти в медиабанк
1 из 10

Ясско-Кишиневская операция проходила с 20 по 29 августа 1944 года, в ней участвовали войска 2-го и 3-го Украинских фронтов под командованием маршала Семена Тимошенко.

© РИА Новости / Владимир Гальперин
Перейти в медиабанк
2 из 10

На фото: медицинская сестра казачьего полка отдыхает между боями. 2-ой Украинский фронт.

© РИА Новости / Михаил Трахман
Перейти в медиабанк
3 из 10

Операция началась рано утром 20 августа с мощного артнаступления. Удар артиллеристов был настолько силен, что первая полоса немецкой обороны оказалась полностью уничтоженной.

© РИА Новости / Федор Левшин
Перейти в медиабанк
4 из 10

В последующие дни соединения Красной армии смогли успешно окружить и уничтожить силы противника.

© РИА Новости / Марчук
Перейти в медиабанк
5 из 10

На фото: артиллеристы 3-го Украинского фронта выкатывают орудие на новый огневой рубеж.

© РИА Новости / Ольга Ландер
Перейти в медиабанк
6 из 10

Немцев выбили из Ясс уже 21 августа, на следующий день после начала наступления. Кишинев освободили 24 августа.

© РИА Новости / Израиль Озерский
Перейти в медиабанк
7 из 10

На фото: солдатский обед. 3-й Украинский фронт.

© РИА Новости / Ольга Ландер
Перейти в медиабанк
8 из 10

На втором этапе операции советские войска продвинулись вглубь Румынии, отрезав пути отхода разбитым войскам противника к Бухаресту.

© Ольга Ландер
Перейти в медиабанк
9 из 10

В результате Ясско-Кишиневской операции, немецкая оборона на южном крыле фронта рухнула, Молдавская ССР была полностью освобождена, а Красной армии открылся путь на Балканы. Кроме того, в Румынии пал пронацистский режим и Бухарест продолжил войну на стороне антифашистской коалиции.

© РИА Новости / Ольга Ландер
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
