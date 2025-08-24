https://ria.ru/20250824/moldaviya-2037246874.html

В Молдавии продвигают идею героизации нацизма, заявили в блоке "Победа"

В Молдавии продвигают идею героизации нацизма, заявили в блоке "Победа" - РИА Новости, 24.08.2025

В Молдавии продвигают идею героизации нацизма, заявили в блоке "Победа"

Власти Молдавии на официальном уровне продвигают идею героизации нацизма, заявил РИА Новости глава национального координационного комитета "Победа" Алексей... РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T07:25:00+03:00

2025-08-24T07:25:00+03:00

2025-08-24T09:18:00+03:00

в мире

германия

майя санду

михай попшой

молдавия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590621511_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_d58c4bcf68c93526586122e2d6d9bb1d.jpg

КИШИНЕВ, 24 авг — РИА Новости. Власти Молдавии на официальном уровне продвигают идею героизации нацизма, заявил РИА Новости глава национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.Двадцать четвертого августа 1944 года Кишинев освободили от румынско-фашистской оккупации во время Ясско-Кишиневской операции Красной армии. В воскресенье в стране отмечают День освобождения."На официальном уровне годовщина освобождения Молдавии никак не празднуется. Более того, есть властные нарративы, которые обозначают дату 24 августа как день реоккупации Молдавии. Сегодня официальная политика государства — это героизация нацизма и политика, направленная на его возрождение", — сказал Петрович.Он напомнил недавние противоречивые высказывания властей:Петрович задался вопросом, хотелось бы Немеренко и дальше видеть на территории страны гетто, концлагеря и массовые убийства."Ситуация с сохранением исторической памяти в Молдавии сильно деградировала, за последний год у нас появился учебник по истории для 12-го класса, который героизирует пособников Гитлера — румынских нацистов, героизирует самого Антонеску (румынского маршала, оккупировавшего Молдавию. — Прим. ред,), отрицает холокост и называет советских солдат оккупантами. Это официальная позиция государства, власти буквально силой пытаются насадить образ европейцев-освободителей", — заключил собеседник агентства.После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой считается президент Майя Санду, в стране проводят политику "беспамятства", направленную на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди которых запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии.Монументы в честь пособников нацистов появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны

https://ria.ru/20250509/moldaviya-2015905855.html

https://ria.ru/20250508/antoneska-2015780302.html

https://ria.ru/20250502/moldaviya-2014640966.html

https://ria.ru/20250822/moldaviya-2036982995.html

германия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, майя санду, михай попшой, молдавия