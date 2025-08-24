Молдавская оппозиция оспорит отказ в регистрации для участия в выборах
Партия Moldova Mare оспорит в суде отказ ЦИК Молдавии в регистрации на выборах
КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия Moldova Mare ("Великая Молдова") намерена оспорить в суде отказ центральной избирательной комиссии республики в регистрации для участия в парламентских выборах, сообщила в своем блоге экс-прокурор по борьбе с коррупцией, лидер партии Виктория Фуртунэ.
Парламентские выборы в Молдавии запланированы 28 сентября 2025 года.
"На сегодняшнем заседании ЦИК приняла решение о недопуске Moldova Mare к избирательной гонке. Отказ в регистрации основан не на законе, а на политической воле и предвзятости отдельных членов ЦИК. Мы рассматриваем это решение как незаконное, предвзятое и дискриминационное. И обжалуем его в суде", - написала Фуртунэ.
Лидер партии заявила о намерении "обратиться к международным партнерам и наблюдателям, чтобы привлечь внимание к нарушению демократических норм".
"Ни одна власть не может вечно удерживать молдаван в тени беззакония и политической дискриминации", - говорится в заявлении.
Накануне партия обвинила правительство в получении миллиардных кредитов от международных партнеров без принесения реальной пользы населению страны.
Партия Фуртунэ выступает за нейтралитет и укрепление суверенитета Молдавии. В мае она высказалась за возвращение Молдавии исторической области Буджак, которая в 1940 году была передана Украинской ССР и стала частью Одесской области. Фуртунэ в апреле 2025 года подала в суд иск против президента Майи Санду, обвинив ее в государственной измене, пассивной коррупции и незаконном обогащении. Фуртунэ утверждает, что Санду получила 155 тысяч евро премий от международных организаций, и называет эти средства взяткой.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
