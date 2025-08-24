https://ria.ru/20250824/moldaviya-2037228018.html

Молдавская оппозиция оспорит отказ в регистрации для участия в выборах

Молдавская оппозиция оспорит отказ в регистрации для участия в выборах - РИА Новости, 24.08.2025

Молдавская оппозиция оспорит отказ в регистрации для участия в выборах

Молдавская оппозиционная партия Moldova Mare ("Великая Молдова") намерена оспорить в суде отказ центральной избирательной комиссии республики в регистрации для... РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T00:10:00+03:00

2025-08-24T00:10:00+03:00

2025-08-24T00:10:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

одесская область

майя санду

евгения гуцул

sputnik молдова

московский комсомолец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия Moldova Mare ("Великая Молдова") намерена оспорить в суде отказ центральной избирательной комиссии республики в регистрации для участия в парламентских выборах, сообщила в своем блоге экс-прокурор по борьбе с коррупцией, лидер партии Виктория Фуртунэ. Парламентские выборы в Молдавии запланированы 28 сентября 2025 года. "На сегодняшнем заседании ЦИК приняла решение о недопуске Moldova Mare к избирательной гонке. Отказ в регистрации основан не на законе, а на политической воле и предвзятости отдельных членов ЦИК. Мы рассматриваем это решение как незаконное, предвзятое и дискриминационное. И обжалуем его в суде", - написала Фуртунэ. Лидер партии заявила о намерении "обратиться к международным партнерам и наблюдателям, чтобы привлечь внимание к нарушению демократических норм". "Ни одна власть не может вечно удерживать молдаван в тени беззакония и политической дискриминации", - говорится в заявлении. Накануне партия обвинила правительство в получении миллиардных кредитов от международных партнеров без принесения реальной пользы населению страны. Партия Фуртунэ выступает за нейтралитет и укрепление суверенитета Молдавии. В мае она высказалась за возвращение Молдавии исторической области Буджак, которая в 1940 году была передана Украинской ССР и стала частью Одесской области. Фуртунэ в апреле 2025 года подала в суд иск против президента Майи Санду, обвинив ее в государственной измене, пассивной коррупции и незаконном обогащении. Фуртунэ утверждает, что Санду получила 155 тысяч евро премий от международных организаций, и называет эти средства взяткой. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250823/moldaviya-2037149952.html

https://ria.ru/20250822/moldaviya-2037004507.html

https://ria.ru/20250822/moldavija-2037051900.html

молдавия

кишинев

одесская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, одесская область, майя санду, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец