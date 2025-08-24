Рейтинг@Mail.ru
Министры обороны России и США пожали руки после саммита на Аляске
24.08.2025
Министры обороны России и США пожали руки после саммита на Аляске
Министры обороны России и США пожали руки после саммита на Аляске - РИА Новости, 24.08.2025
Министры обороны России и США пожали руки после саммита на Аляске
Министры обороны РФ и США Андрей Белоусов и Пит Хегсет пожали друг другу руки во время встречи на Аляске, кадры показал автор и соведущий программы "Москва... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T15:03:00+03:00
2025-08-24T15:03:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
андрей белоусов
пит хегсет
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Министры обороны РФ и США Андрей Белоусов и Пит Хегсет пожали друг другу руки во время встречи на Аляске, кадры показал автор и соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" Павел Зарубин. На представленных Зарубиным кадрах видно, как после совместной пресс-конференции президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа Хегсет проходит мимо места, где сидел Белоусов. Российский министр в этот момент встаёт и жмёт руку, которую ему протянул американский коллега. Они переглядываются и улыбаются друг другу. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
россия
сша
аляска
в мире, россия, сша, аляска, андрей белоусов, пит хегсет, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Андрей Белоусов, Пит Хегсет, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Пресс-центр саммита России и США на Аляске
Пресс-центр саммита России и США на Аляске. Архивное фото
СМИ раскрыли, чего добивался Трамп саммитом на Аляске
20 августа, 17:00
