Министры обороны России и США пожали руки после саммита на Аляске

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Министры обороны РФ и США Андрей Белоусов и Пит Хегсет пожали друг другу руки во время встречи на Аляске, кадры показал автор и соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" Павел Зарубин. На представленных Зарубиным кадрах видно, как после совместной пресс-конференции президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа Хегсет проходит мимо места, где сидел Белоусов. Российский министр в этот момент встаёт и жмёт руку, которую ему протянул американский коллега. Они переглядываются и улыбаются друг другу. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

