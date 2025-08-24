https://ria.ru/20250824/medinskiy-2037307592.html
Обменный фонд Украины приближается к нулю, заявил Мединский
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Киев для нового обмена "отбирал" пленных, "обменный фонд" Украины приближается к нулю, заявил помощник президента РФ, глава переговорной группы с Украиной Владимир Мединский.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 146 российских военнослужащих."По договоренностям, достигнутым в Стамбуле, состоялся очередной обмен военнопленными. На сей раз 146 на 146. Киев вновь "отбирал", на этот раз из числа 1000 пленных вэсэушников, которые обращались к Зеленскому", - написал Мединский в своем Telegtam-канале.Также он предположил, что "обменный фонд" Украины может приближаться "к нулю", при этом, по его данным, в РФ есть еще тысячи пленных ВСУ."Видимо, наших там осталось совсем мало, "обменный фонд" Украины приближается к "нулю". Это хорошо. У нас же еще – тысячи пленных ВСУ", - отметил Мединский.
