Ликсутов: создан онлайн-каталог изделий из ОЭЗ "Технополис Москва"

Ликсутов: создан онлайн-каталог изделий из ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 24.08.2025

Ликсутов: создан онлайн-каталог изделий из ОЭЗ "Технополис Москва"

В особой экономической зоне "Технополис Москва" создан онлайн-каталог продукции "Сделано в ОЭЗ", благодаря которому можно подробнее узнать о более чем 5,8... РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T14:13:00+03:00

2025-08-24T14:13:00+03:00

2025-08-24T14:13:00+03:00

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В особой экономической зоне "Технополис Москва" создан онлайн-каталог продукции "Сделано в ОЭЗ", благодаря которому можно подробнее узнать о более чем 5,8 тысячи изделий, которые производят свыше 230 предприятий ОЭЗ столицы, сообщил в воскресенье заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению (мэра Москвы - ред.) Сергея Собянина рассказываем потребителям о столичной промышленности при помощи новых цифровых форматов. Для этого правительство Москвы запустило новый онлайн-каталог. Он может быть полезен как предприятиям, желающим расширить свое производство с помощью продукции из особой экономической зоны "Технополис Москва", так и жителям города, которые хотят узнать больше о столичных товарах", — отметил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы.Заместитель мэра добавил, что всего на сайте представлено более 5,8 тысячи изделий.Отмечается, что электронный каталог продукции размещен на сайте особой экономической зоны "Технополис Москва" в разделе "Сделано в ОЭЗ". Продукция предприятий ОЭЗ Москвы на сайте разделена на отрасли. Карточки изделий содержат характеристики продукта, описание и его фотографию."Город уделяет особое внимание продвижению высокотехнологичных изделий столичной промышленности. В совместной кооперации с правительством Москвы компании регулярно представляют свою высокотехнологичную продукцию на различных мероприятиях. Например, сейчас на форуме “Территория будущего. Москва 2030” в рамках выставки “Та самая Москва” посетители могут ознакомиться с инновационными изделиями предприятий ОЭЗ “Технополис Москва”. Среди них, например, аккумуляторная батарея, чип для транспортных карт, а также полетный микроконтроллер для беспилотных систем", — сообщил, в свою очередь, министр столичного правительства, глава ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.Ранее Ликсутов сообщил, что новые инновационные решения пополнили онлайн-реестр "Банк технологий" на Инвестиционном портале столицы. Всего на ресурсе доступны более 530 решений для представителей промышленного сектора.

