Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: на форуме "Москва 2030" расскажут, как изменится "Алабушево" - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:13 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/liksutov-2037189776.html
Ликсутов: на форуме "Москва 2030" расскажут, как изменится "Алабушево"
Ликсутов: на форуме "Москва 2030" расскажут, как изменится "Алабушево" - РИА Новости, 24.08.2025
Ликсутов: на форуме "Москва 2030" расскажут, как изменится "Алабушево"
Посетители форума "Москва 2030. Территория будущего" смогут увидеть, как через пять лет изменится площадка "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ)... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T12:13:00+03:00
2025-08-24T12:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
форум
промышленность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037189543_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5884249e1179f166c903c2bca6be5c2d.jpg
МОСКВА 24 авг — РИА Новости. Посетители форума "Москва 2030. Территория будущего" смогут увидеть, как через пять лет изменится площадка "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщил в воскресенье заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Он уточнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице активно расширяют промышленную инфраструктуру в особой экономической зоне “Технополис Москва”."У посетителей выставки “Та самая Москва”, проходящей в Манеже в рамках форума “Территория будущего. Москва 2030”, есть уникальная возможность узнать о планах развития столичной ОЭЗ на ближайшие пять лет. Например, к 2030 году площадь промышленной и деловой инфраструктуры на площадке “Алабушево”, где сконцентрированы предприятия в отрасли микроэлектроники, фотоники и фармацевтики, увеличится в 2,7 раза и достигнет 900 тысяч квадратных метров. Всего на них будут работать более 11 тысяч высококвалифицированных специалистов", —привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.Отмечается, что на выставке "Та самая Москва" гости могут увидеть три интерактивных макета крупнейших производственных площадок ОЭЗ "Технополис Москва", а также ознакомиться с высокотехнологичной продукцией предприятий столичной особой экономической зоны.Для увеличения производства инновационных изделий, которые работают на благо экономики города и страны, к 2030 году в ОЭЗ Москвы планируется создать дополнительно около 3,9 миллиона квадратных метров промышленной и общественно-деловой инфраструктуры.ОЭЗ "Технополис Москва" является территория с особым налоговым режимом, где для инвесторов высокотехнологичного бизнеса действует широкий пакет преференций. Компании со статусом резидента ОЭЗ освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов сроком на 10 лет. Ставка налога на прибыль для них снижена в 12,5 раз – до двух процентов.Ранее Ликсутов сообщал, что парковки для проката велосипедов появились на территории трех площадок столичной особой экономической зоны "Технополис Москва".
https://ria.ru/20250823/moskva-2037088819.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037189543_2:0:1139:853_1920x0_80_0_0_ac241700e97d43fa5b03b0690600bff8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , форум, промышленность, инфраструктура
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Форум, Промышленность, Инфраструктура
Ликсутов: на форуме "Москва 2030" расскажут, как изменится "Алабушево"

Ликсутов: на форуме "Москва 2030" расскажут, как изменится площадка "Алабушево"

© Фото : Пресс-служба ДИППАлабушево
Алабушево - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Алабушево
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА 24 авг — РИА Новости. Посетители форума "Москва 2030. Территория будущего" смогут увидеть, как через пять лет изменится площадка "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщил в воскресенье заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он уточнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице активно расширяют промышленную инфраструктуру в особой экономической зоне “Технополис Москва”.
"У посетителей выставки “Та самая Москва”, проходящей в Манеже в рамках форума “Территория будущего. Москва 2030”, есть уникальная возможность узнать о планах развития столичной ОЭЗ на ближайшие пять лет. Например, к 2030 году площадь промышленной и деловой инфраструктуры на площадке “Алабушево”, где сконцентрированы предприятия в отрасли микроэлектроники, фотоники и фармацевтики, увеличится в 2,7 раза и достигнет 900 тысяч квадратных метров. Всего на них будут работать более 11 тысяч высококвалифицированных специалистов", —привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.
Отмечается, что на выставке "Та самая Москва" гости могут увидеть три интерактивных макета крупнейших производственных площадок ОЭЗ "Технополис Москва", а также ознакомиться с высокотехнологичной продукцией предприятий столичной особой экономической зоны.
Для увеличения производства инновационных изделий, которые работают на благо экономики города и страны, к 2030 году в ОЭЗ Москвы планируется создать дополнительно около 3,9 миллиона квадратных метров промышленной и общественно-деловой инфраструктуры.
ОЭЗ "Технополис Москва" является территория с особым налоговым режимом, где для инвесторов высокотехнологичного бизнеса действует широкий пакет преференций. Компании со статусом резидента ОЭЗ освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов сроком на 10 лет. Ставка налога на прибыль для них снижена в 12,5 раз – до двух процентов.
Ранее Ликсутов сообщал, что парковки для проката велосипедов появились на территории трех площадок столичной особой экономической зоны "Технополис Москва".
Делегаты IV Международного транспортного саммита посетили ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Ликсутов: представители 9 стран ознакомились с предприятиями ОЭЗ Москвы
Вчера, 14:00
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий ГарбузовТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаФорумПромышленностьИнфраструктура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала