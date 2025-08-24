https://ria.ru/20250824/liksutov-2037189776.html

Ликсутов: на форуме "Москва 2030" расскажут, как изменится "Алабушево"

Ликсутов: на форуме "Москва 2030" расскажут, как изменится "Алабушево" - РИА Новости, 24.08.2025

Ликсутов: на форуме "Москва 2030" расскажут, как изменится "Алабушево"

Посетители форума "Москва 2030. Территория будущего" смогут увидеть, как через пять лет изменится площадка "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ)... РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T12:13:00+03:00

2025-08-24T12:13:00+03:00

2025-08-24T12:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

анатолий гарбузов

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

форум

промышленность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037189543_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5884249e1179f166c903c2bca6be5c2d.jpg

МОСКВА 24 авг — РИА Новости. Посетители форума "Москва 2030. Территория будущего" смогут увидеть, как через пять лет изменится площадка "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщил в воскресенье заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Он уточнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице активно расширяют промышленную инфраструктуру в особой экономической зоне “Технополис Москва”."У посетителей выставки “Та самая Москва”, проходящей в Манеже в рамках форума “Территория будущего. Москва 2030”, есть уникальная возможность узнать о планах развития столичной ОЭЗ на ближайшие пять лет. Например, к 2030 году площадь промышленной и деловой инфраструктуры на площадке “Алабушево”, где сконцентрированы предприятия в отрасли микроэлектроники, фотоники и фармацевтики, увеличится в 2,7 раза и достигнет 900 тысяч квадратных метров. Всего на них будут работать более 11 тысяч высококвалифицированных специалистов", —привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.Отмечается, что на выставке "Та самая Москва" гости могут увидеть три интерактивных макета крупнейших производственных площадок ОЭЗ "Технополис Москва", а также ознакомиться с высокотехнологичной продукцией предприятий столичной особой экономической зоны.Для увеличения производства инновационных изделий, которые работают на благо экономики города и страны, к 2030 году в ОЭЗ Москвы планируется создать дополнительно около 3,9 миллиона квадратных метров промышленной и общественно-деловой инфраструктуры.ОЭЗ "Технополис Москва" является территория с особым налоговым режимом, где для инвесторов высокотехнологичного бизнеса действует широкий пакет преференций. Компании со статусом резидента ОЭЗ освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов сроком на 10 лет. Ставка налога на прибыль для них снижена в 12,5 раз – до двух процентов.Ранее Ликсутов сообщал, что парковки для проката велосипедов появились на территории трех площадок столичной особой экономической зоны "Технополис Москва".

https://ria.ru/20250823/moskva-2037088819.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , форум, промышленность, инфраструктура