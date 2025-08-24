https://ria.ru/20250824/lenoblast-2037302446.html

В Ленинградской области трое рабочих из Китая пострадали при падении лесов

В Ленинградской области трое рабочих из Китая пострадали при падении лесов

2025-08-24T16:04:00+03:00

2025-08-24T16:04:00+03:00

2025-08-24T16:08:00+03:00

происшествия

ленинградская область

усть-луга

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029853995_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_0762bd9ebc2a950e03a117f205f55af9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Медпомощь оказывается троим рабочим из Китая, пострадавшим при падении строительных лесов на месте возведения газоперерабатывающего комплекса в Ленинградской области, причины травм выясняются, одна из версий - падение на леса обломков БПЛА, сообщает областное правительство. "В Кингисеппской больнице оказывают помощь троим рабочим с площадки строительства газоперерабатывающего комплекса, пострадавшим в результате падения строительных лесов. Все пострадавшие — граждане Китая. Причины травм выясняются. Одна из версий - падение на леса обломков БПЛА", - говорится в сообщении. Ранее губернатор Ленинградской области сообщал, что утром в воскресенье над портом Усть-Луга было уничтожено десять БПЛА. Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале "Новатэк". Позже Дрозденко сообщил, что открытое горение на терминале в Усть-Луге ликвидировано. Службы собственника приступают к ремонтно-восстановительным работам на площадке.

ленинградская область

усть-луга

происшествия, ленинградская область, усть-луга