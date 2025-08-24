Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области трое рабочих из Китая пострадали при падении лесов - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 24.08.2025 (обновлено: 16:08 24.08.2025)
https://ria.ru/20250824/lenoblast-2037302446.html
В Ленинградской области трое рабочих из Китая пострадали при падении лесов
В Ленинградской области трое рабочих из Китая пострадали при падении лесов - РИА Новости, 24.08.2025
В Ленинградской области трое рабочих из Китая пострадали при падении лесов
Медпомощь оказывается троим рабочим из Китая, пострадавшим при падении строительных лесов на месте возведения газоперерабатывающего комплекса в Ленинградской... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T16:04:00+03:00
2025-08-24T16:08:00+03:00
происшествия
ленинградская область
усть-луга
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029853995_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_0762bd9ebc2a950e03a117f205f55af9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Медпомощь оказывается троим рабочим из Китая, пострадавшим при падении строительных лесов на месте возведения газоперерабатывающего комплекса в Ленинградской области, причины травм выясняются, одна из версий - падение на леса обломков БПЛА, сообщает областное правительство. "В Кингисеппской больнице оказывают помощь троим рабочим с площадки строительства газоперерабатывающего комплекса, пострадавшим в результате падения строительных лесов. Все пострадавшие — граждане Китая. Причины травм выясняются. Одна из версий - падение на леса обломков БПЛА", - говорится в сообщении. Ранее губернатор Ленинградской области сообщал, что утром в воскресенье над портом Усть-Луга было уничтожено десять БПЛА. Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале "Новатэк". Позже Дрозденко сообщил, что открытое горение на терминале в Усть-Луге ликвидировано. Службы собственника приступают к ремонтно-восстановительным работам на площадке.
https://ria.ru/20250824/pozhar-2037291734.html
ленинградская область
усть-луга
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029853995_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ade0f8fcfb589f247bebf026199e195.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, усть-луга
Происшествия, Ленинградская область, Усть-Луга
В Ленинградской области трое рабочих из Китая пострадали при падении лесов

Трое рабочих из Китая пострадали при падении строительных лесов в Ленобласти

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Работа скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Медпомощь оказывается троим рабочим из Китая, пострадавшим при падении строительных лесов на месте возведения газоперерабатывающего комплекса в Ленинградской области, причины травм выясняются, одна из версий - падение на леса обломков БПЛА, сообщает областное правительство.
"В Кингисеппской больнице оказывают помощь троим рабочим с площадки строительства газоперерабатывающего комплекса, пострадавшим в результате падения строительных лесов. Все пострадавшие — граждане Китая. Причины травм выясняются. Одна из версий - падение на леса обломков БПЛА", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Ленинградской области сообщал, что утром в воскресенье над портом Усть-Луга было уничтожено десять БПЛА. Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале "Новатэк". Позже Дрозденко сообщил, что открытое горение на терминале в Усть-Луге ликвидировано. Службы собственника приступают к ремонтно-восстановительным работам на площадке.
Морской порт Усть-Луга расположен в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Пожар на терминале в Усть-Луге не повлиял на движение паромов в Калининград
15:01
 
ПроисшествияЛенинградская областьУсть-Луга
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала