https://ria.ru/20250824/lavrov-2037308534.html
Лавров подловил американскую журналистку на обвинениях в адрес России
Лавров подловил американскую журналистку на обвинениях в адрес России - РИА Новости, 24.08.2025
Лавров подловил американскую журналистку на обвинениях в адрес России
Глава МИД России Сергей Лавров попросил американскую журналистку обнародовать информацию о якобы ударах российской армии по "гражданским" объектам на Украине, о РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T16:31:00+03:00
2025-08-24T16:31:00+03:00
2025-08-24T16:31:00+03:00
в мире
россия
украина
сергей лавров
дмитрий песков
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_72616b2a793be48cfa7824871e687af9.jpg
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров попросил американскую журналистку обнародовать информацию о якобы ударах российской армии по "гражданским" объектам на Украине, о которых она бездоказательно утверждала, но та не смогла это сделать. В ходе интервью с министром журналистка американского телеканала NBC заявила, не приведя доказательств, что российские войска якобы наносят удары по "гражданским" объектам на Украине, в том числе якобы по "больницам" и "храмам". "Послушайте, NBC – это очень уважаемая структура, и я надеюсь, вы отвечаете за слова, которые транслируете. Я прошу вас прислать нам или обнародовать информацию, на которую вы только что сослались. Потому что мы никогда не ставили себе целью гражданские объекты того рода, что вы озвучили", - ответил ей Лавров. Журналистка не смогла привести никаких конкретных доказательств. "У нас есть репортеры на местах, которые видели эти удары", - добавила она, не назвав их имена или другие подробности, и сразу сменила тему. "Как я уже сказал, NBC – это авторитетная вещательная компания. Ваша аудитория заслуживает того, чтобы получать конкретную информацию, когда вы делаете такие заявления", - подчеркнул министр. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что российская армия наносит удары исключительно по военной и околовоенной инфраструктуре Украины, по гражданским целям удары не наносятся. Лавров ранее подчеркнул, что Россия в рамках СВО наносит удары только по военным целям или гражданским объектам, используемым военными. Министр уточнял, что если это была цель, которая использовалась украинскими военными, то министерство обороны РФ и командиры на местах имеют право атаковать такие объекты.
https://ria.ru/20250824/lavrov-2037307751.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_edb2039f3f2f8505816228a9929b59a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сергей лавров, дмитрий песков, nbc
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, NBC
Лавров подловил американскую журналистку на обвинениях в адрес России
Лавров подловил журналистку NBC на бездоказательных обвинениях в адрес России
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров попросил американскую журналистку обнародовать информацию о якобы ударах российской армии по "гражданским" объектам на Украине, о которых она бездоказательно утверждала, но та не смогла это сделать.
В ходе интервью с министром журналистка американского телеканала NBC
заявила, не приведя доказательств, что российские войска якобы наносят удары по "гражданским" объектам на Украине
, в том числе якобы по "больницам" и "храмам".
"Послушайте, NBC – это очень уважаемая структура, и я надеюсь, вы отвечаете за слова, которые транслируете. Я прошу вас прислать нам или обнародовать информацию, на которую вы только что сослались. Потому что мы никогда не ставили себе целью гражданские объекты того рода, что вы озвучили", - ответил ей Лавров
.
Журналистка не смогла привести никаких конкретных доказательств. "У нас есть репортеры на местах, которые видели эти удары", - добавила она, не назвав их имена или другие подробности, и сразу сменила тему.
"Как я уже сказал, NBC – это авторитетная вещательная компания. Ваша аудитория заслуживает того, чтобы получать конкретную информацию, когда вы делаете такие заявления", - подчеркнул министр.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
ранее заявлял, что российская армия наносит удары исключительно по военной и околовоенной инфраструктуре Украины, по гражданским целям удары не наносятся.
Лавров ранее подчеркнул, что Россия в рамках СВО наносит удары только по военным целям или гражданским объектам, используемым военными. Министр уточнял, что если это была цель, которая использовалась украинскими военными, то министерство обороны РФ и командиры на местах имеют право атаковать такие объекты.