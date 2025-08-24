https://ria.ru/20250824/lavrov-2037308534.html

Лавров подловил американскую журналистку на обвинениях в адрес России

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров попросил американскую журналистку обнародовать информацию о якобы ударах российской армии по "гражданским" объектам на Украине, о которых она бездоказательно утверждала, но та не смогла это сделать. В ходе интервью с министром журналистка американского телеканала NBC заявила, не приведя доказательств, что российские войска якобы наносят удары по "гражданским" объектам на Украине, в том числе якобы по "больницам" и "храмам". "Послушайте, NBC – это очень уважаемая структура, и я надеюсь, вы отвечаете за слова, которые транслируете. Я прошу вас прислать нам или обнародовать информацию, на которую вы только что сослались. Потому что мы никогда не ставили себе целью гражданские объекты того рода, что вы озвучили", - ответил ей Лавров. Журналистка не смогла привести никаких конкретных доказательств. "У нас есть репортеры на местах, которые видели эти удары", - добавила она, не назвав их имена или другие подробности, и сразу сменила тему. "Как я уже сказал, NBC – это авторитетная вещательная компания. Ваша аудитория заслуживает того, чтобы получать конкретную информацию, когда вы делаете такие заявления", - подчеркнул министр. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что российская армия наносит удары исключительно по военной и околовоенной инфраструктуре Украины, по гражданским целям удары не наносятся. Лавров ранее подчеркнул, что Россия в рамках СВО наносит удары только по военным целям или гражданским объектам, используемым военными. Министр уточнял, что если это была цель, которая использовалась украинскими военными, то министерство обороны РФ и командиры на местах имеют право атаковать такие объекты.

