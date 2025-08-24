Рейтинг@Mail.ru
Россия наносит удары только по военным объектам на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:28 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/lavrov-2037307751.html
Россия наносит удары только по военным объектам на Украине, заявил Лавров
Россия наносит удары только по военным объектам на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 24.08.2025
Россия наносит удары только по военным объектам на Украине, заявил Лавров
Россия никогда не ставит целью гражданские объекты на Украине, наносит удары только по объектам военного назначения, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T16:28:00+03:00
2025-08-24T16:28:00+03:00
россия
украина
москва
сергей лавров
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Россия никогда не ставит целью гражданские объекты на Украине, наносит удары только по объектам военного назначения, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Мы никогда не ставим целью гражданские объекты и наносим удары лишь по объектам, напрямую связанным с украинской военной машиной, которую Запад пытается усилить", - сказал он в интервью американскому телеканалу NBC. Как отметил министр, в Москве не раз заявляли, что если ей представят доказательства удара российских войск по гражданскому объекту, российская сторона готова их рассмотреть. "Неоднократно говорили: если вы предоставите нам доказательства того, что наши действия были неизбирательными и мы поразили какой-то гражданский объект, не связанный с военной машиной Украины, мы готовы это рассмотреть", - подчеркнул он. В конце июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российская армия наносит удары исключительно по военной и околовоенной инфраструктуре Украины, по гражданским целям удары не наносятся.
https://ria.ru/20250824/lavrov-2037305502.html
https://ria.ru/20250824/zelenskiy-2037303318.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, москва, сергей лавров, дмитрий песков
Россия, Украина, Москва, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине
Россия наносит удары только по военным объектам на Украине, заявил Лавров

Лавров: Россия никогда не ставит целью гражданские объекты на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Россия никогда не ставит целью гражданские объекты на Украине, наносит удары только по объектам военного назначения, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы никогда не ставим целью гражданские объекты и наносим удары лишь по объектам, напрямую связанным с украинской военной машиной, которую Запад пытается усилить", - сказал он в интервью американскому телеканалу NBC.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Лавров высказался об ударах Киева по гражданским объектам
16:20
Как отметил министр, в Москве не раз заявляли, что если ей представят доказательства удара российских войск по гражданскому объекту, российская сторона готова их рассмотреть.
"Неоднократно говорили: если вы предоставите нам доказательства того, что наши действия были неизбирательными и мы поразили какой-то гражданский объект, не связанный с военной машиной Украины, мы готовы это рассмотреть", - подчеркнул он.
В конце июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российская армия наносит удары исключительно по военной и околовоенной инфраструктуре Украины, по гражданским целям удары не наносятся.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Зеленский дерзко пошутил об ударах по нефтепроводу "Дружба"
16:09
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМоскваСергей ЛавровДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала