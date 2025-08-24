https://ria.ru/20250824/lavrov-2037307751.html

Россия наносит удары только по военным объектам на Украине, заявил Лавров

Россия никогда не ставит целью гражданские объекты на Украине, наносит удары только по объектам военного назначения, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 24.08.2025

россия

украина

москва

сергей лавров

дмитрий песков

специальная военная операция на украине

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Россия никогда не ставит целью гражданские объекты на Украине, наносит удары только по объектам военного назначения, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Мы никогда не ставим целью гражданские объекты и наносим удары лишь по объектам, напрямую связанным с украинской военной машиной, которую Запад пытается усилить", - сказал он в интервью американскому телеканалу NBC. Как отметил министр, в Москве не раз заявляли, что если ей представят доказательства удара российских войск по гражданскому объекту, российская сторона готова их рассмотреть. "Неоднократно говорили: если вы предоставите нам доказательства того, что наши действия были неизбирательными и мы поразили какой-то гражданский объект, не связанный с военной машиной Украины, мы готовы это рассмотреть", - подчеркнул он. В конце июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российская армия наносит удары исключительно по военной и околовоенной инфраструктуре Украины, по гражданским целям удары не наносятся.

россия

украина

москва

