https://ria.ru/20250824/lavrov-2037307751.html
Россия наносит удары только по военным объектам на Украине, заявил Лавров
Россия наносит удары только по военным объектам на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 24.08.2025
Россия наносит удары только по военным объектам на Украине, заявил Лавров
Россия никогда не ставит целью гражданские объекты на Украине, наносит удары только по объектам военного назначения, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T16:28:00+03:00
2025-08-24T16:28:00+03:00
2025-08-24T16:28:00+03:00
россия
украина
москва
сергей лавров
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Россия никогда не ставит целью гражданские объекты на Украине, наносит удары только по объектам военного назначения, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Мы никогда не ставим целью гражданские объекты и наносим удары лишь по объектам, напрямую связанным с украинской военной машиной, которую Запад пытается усилить", - сказал он в интервью американскому телеканалу NBC. Как отметил министр, в Москве не раз заявляли, что если ей представят доказательства удара российских войск по гражданскому объекту, российская сторона готова их рассмотреть. "Неоднократно говорили: если вы предоставите нам доказательства того, что наши действия были неизбирательными и мы поразили какой-то гражданский объект, не связанный с военной машиной Украины, мы готовы это рассмотреть", - подчеркнул он. В конце июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российская армия наносит удары исключительно по военной и околовоенной инфраструктуре Украины, по гражданским целям удары не наносятся.
https://ria.ru/20250824/lavrov-2037305502.html
https://ria.ru/20250824/zelenskiy-2037303318.html
россия
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, москва, сергей лавров, дмитрий песков
Россия, Украина, Москва, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине
Россия наносит удары только по военным объектам на Украине, заявил Лавров
Лавров: Россия никогда не ставит целью гражданские объекты на Украине