Цели спецоперации на Украине будут достигнуты, заявил Лавров - РИА Новости, 24.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
16:24 24.08.2025
Цели спецоперации на Украине будут достигнуты, заявил Лавров
Цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты, Россия должна устранить любые исходящие оттуда угрозы для своей безопасности, заявил глава МИД РФ РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты, Россия должна устранить любые исходящие оттуда угрозы для своей безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "У нас есть цели, и они будут достигнуты. А именно: устранить любые угрозы безопасности России, исходящие с территории Украины, защитить права этнических русских и русскоязычных, ощущающих свою принадлежность к русской культуре и истории", - сказал Лавров в интервью телеканалу NBC. Кроме того, он подчеркнул, что Украина должна сохранять нейтральный, внеблоковый статус и оставаться безъядерным государством. "И единственный способ защитить их (этнических русских - ред.) от этого нацистского режима – дать им право выразить свою волю. Они сделали это в 2014 году в Крыму, в 2022 году – в Донецкой и Луганской республиках, а затем в Херсонской и Запорожской областях. Таким образом реализуются цели специальной военной операции, в основе которых соблюдение Устава ООН, не допускающего ущемления никаких прав человека, включая языковые и религиозные права, что полностью игнорируется киевским режимом", - сказал министр.
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты, Россия должна устранить любые исходящие оттуда угрозы для своей безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас есть цели, и они будут достигнуты. А именно: устранить любые угрозы безопасности России, исходящие с территории Украины, защитить права этнических русских и русскоязычных, ощущающих свою принадлежность к русской культуре и истории", - сказал Лавров в интервью телеканалу NBC.
Кроме того, он подчеркнул, что Украина должна сохранять нейтральный, внеблоковый статус и оставаться безъядерным государством.
"И единственный способ защитить их (этнических русских - ред.) от этого нацистского режима – дать им право выразить свою волю. Они сделали это в 2014 году в Крыму, в 2022 году – в Донецкой и Луганской республиках, а затем в Херсонской и Запорожской областях. Таким образом реализуются цели специальной военной операции, в основе которых соблюдение Устава ООН, не допускающего ущемления никаких прав человека, включая языковые и религиозные права, что полностью игнорируется киевским режимом", - сказал министр.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Путин заявил Трампу, что Россия будет добиваться своих целей на Украине
3 июля, 19:35
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияРеспублика КрымСергей ЛавровООН
 
 
