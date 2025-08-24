https://ria.ru/20250824/lavrov-2037306780.html

Цели спецоперации на Украине будут достигнуты, заявил Лавров

Цели спецоперации на Украине будут достигнуты, заявил Лавров - РИА Новости, 24.08.2025

Цели спецоперации на Украине будут достигнуты, заявил Лавров

Цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты, Россия должна устранить любые исходящие оттуда угрозы для своей безопасности, заявил глава МИД РФ РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T16:24:00+03:00

2025-08-24T16:24:00+03:00

2025-08-24T16:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

республика крым

сергей лавров

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768443216_0:0:2913:1639_1920x0_80_0_0_2cde13a53b8363dab587fc8487c49953.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты, Россия должна устранить любые исходящие оттуда угрозы для своей безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "У нас есть цели, и они будут достигнуты. А именно: устранить любые угрозы безопасности России, исходящие с территории Украины, защитить права этнических русских и русскоязычных, ощущающих свою принадлежность к русской культуре и истории", - сказал Лавров в интервью телеканалу NBC. Кроме того, он подчеркнул, что Украина должна сохранять нейтральный, внеблоковый статус и оставаться безъядерным государством. "И единственный способ защитить их (этнических русских - ред.) от этого нацистского режима – дать им право выразить свою волю. Они сделали это в 2014 году в Крыму, в 2022 году – в Донецкой и Луганской республиках, а затем в Херсонской и Запорожской областях. Таким образом реализуются цели специальной военной операции, в основе которых соблюдение Устава ООН, не допускающего ущемления никаких прав человека, включая языковые и религиозные права, что полностью игнорируется киевским режимом", - сказал министр.

https://ria.ru/20250703/putin-2027038633.html

украина

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, республика крым, сергей лавров, оон