https://ria.ru/20250824/lavrov-2037306282.html

Путин уважает Трампа, заявил Лавров

Путин уважает Трампа, заявил Лавров - РИА Новости, 24.08.2025

Путин уважает Трампа, заявил Лавров

Президент России Владимир Путин уважает американского лидера Дональда Трампа и то, как он относится к национальным интересам США, заявил глава МИД России Сергей РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T16:22:00+03:00

2025-08-24T16:22:00+03:00

2025-08-24T16:23:00+03:00

сша

аляска

россия

дональд трамп

владимир путин

сергей лавров

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин уважает американского лидера Дональда Трампа и то, как он относится к национальным интересам США, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Президент России Владимир Путин с уважением относится к президенту США Дональду Трампу. Он уважает то, как внимательно президент Дональд Трамп относится к национальным интересам Соединенных Штатов, ориентирован на защиту интересов, благополучия и исторического наследия американского народа", - сказал министр в интервью американскому телеканалу NBC. При этом Лавров выразил уверенность, что Трамп также уважает позицию Путина по отстаиванию российских интересов. "Не сомневаюсь, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уважает такое же отношение президента России Владимира Путина к защите национальных интересов России, основных интересов российских граждан, включая право быть нацией, у которой богатая история, традиции и у которой, если хотите, есть долг поддерживать тех, кто разделяет ценности русского языка и, если хотите, Русского мира", - отметил он. Ранее Трамп заявил, что может позвать Путина на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в США в 2026 году. Он также показал журналистам сделанное в ходе саммита на Аляске фото с российским лидером, отметив, что российский лидер получился на нем "хорошо", а сам Трамп – "нормально". Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, уточнил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20250824/lavrov-2037305834.html

https://ria.ru/20250824/tramp-2037241282.html

сша

аляска

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, аляска, россия, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, в мире