Рейтинг@Mail.ru
Путин уважает Трампа, заявил Лавров - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 24.08.2025 (обновлено: 16:23 24.08.2025)
https://ria.ru/20250824/lavrov-2037306282.html
Путин уважает Трампа, заявил Лавров
Путин уважает Трампа, заявил Лавров - РИА Новости, 24.08.2025
Путин уважает Трампа, заявил Лавров
Президент России Владимир Путин уважает американского лидера Дональда Трампа и то, как он относится к национальным интересам США, заявил глава МИД России Сергей РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T16:22:00+03:00
2025-08-24T16:23:00+03:00
сша
аляска
россия
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин уважает американского лидера Дональда Трампа и то, как он относится к национальным интересам США, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Президент России Владимир Путин с уважением относится к президенту США Дональду Трампу. Он уважает то, как внимательно президент Дональд Трамп относится к национальным интересам Соединенных Штатов, ориентирован на защиту интересов, благополучия и исторического наследия американского народа", - сказал министр в интервью американскому телеканалу NBC. При этом Лавров выразил уверенность, что Трамп также уважает позицию Путина по отстаиванию российских интересов. "Не сомневаюсь, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уважает такое же отношение президента России Владимира Путина к защите национальных интересов России, основных интересов российских граждан, включая право быть нацией, у которой богатая история, традиции и у которой, если хотите, есть долг поддерживать тех, кто разделяет ценности русского языка и, если хотите, Русского мира", - отметил он. Ранее Трамп заявил, что может позвать Путина на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в США в 2026 году. Он также показал журналистам сделанное в ходе саммита на Аляске фото с российским лидером, отметив, что российский лидер получился на нем "хорошо", а сам Трамп – "нормально". Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, уточнил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20250824/lavrov-2037305834.html
https://ria.ru/20250824/tramp-2037241282.html
сша
аляска
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, аляска, россия, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, в мире
США, Аляска, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, В мире
Путин уважает Трампа, заявил Лавров

Лавров: Путин уважает Трампа и его отношение к интересам США

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин уважает американского лидера Дональда Трампа и то, как он относится к национальным интересам США, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Президент России Владимир Путин с уважением относится к президенту США Дональду Трампу. Он уважает то, как внимательно президент Дональд Трамп относится к национальным интересам Соединенных Штатов, ориентирован на защиту интересов, благополучия и исторического наследия американского народа", - сказал министр в интервью американскому телеканалу NBC.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Украина пытается исказить то, что обсуждали Путин и Трамп, заявил Лавров
16:21
При этом Лавров выразил уверенность, что Трамп также уважает позицию Путина по отстаиванию российских интересов.
"Не сомневаюсь, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уважает такое же отношение президента России Владимира Путина к защите национальных интересов России, основных интересов российских граждан, включая право быть нацией, у которой богатая история, традиции и у которой, если хотите, есть долг поддерживать тех, кто разделяет ценности русского языка и, если хотите, Русского мира", - отметил он.
Ранее Трамп заявил, что может позвать Путина на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в США в 2026 году. Он также показал журналистам сделанное в ходе саммита на Аляске фото с российским лидером, отметив, что российский лидер получился на нем "хорошо", а сам Трамп – "нормально".
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, уточнил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Самый адекватный фаворит Трампа разболтал секрет про разговор с Путиным
08:00
 
СШААляскаРоссияДональд ТрампВладимир ПутинСергей ЛавровВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала