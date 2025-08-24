Рейтинг@Mail.ru
16:21 24.08.2025
Путин и Трамп обсуждали вопросы безопасности, заявил Лавров
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на Аляске обсуждали практические шаги и серьезные вопросы, касающиеся безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, действительно ли российский лидер хочет заключить сделку по Украине для Трампа. Ранее телеканал Fox News сообщил о том, что Трамп во время встречи в Белом доме заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что считает, что Путин хочет заключить сделку по Украине якобы ради главы Соединенных Штатов. "Знаете, я бы не углублялся в эти семантические изыскания. По приглашению президента США Дональда Трампа президент России Владимир Путин посетил Аляску. У них была очень содержательная встреча в Анкоридже. Они обсуждали практические шаги, а не просто то, кто с кем встретится и как это будет освещаться. Они обсуждали серьезные вопросы, касающиеся безопасности. Ведь нарушение российских интересов в сфере безопасности стало одной из первопричин всего произошедшего", - сказал он в интервью телеканалу NBC. Россия неоднократно предлагала разработать проекты гарантий безопасности, напомнил министр. "В 2008 году мы предложили подписать соглашение между Россией и НАТО. Они проигнорировали это предложение. В 2021 году, перед тем, как нам пришлось принять решение о начале специальной военной операции, мы предложили два договора: один между Россией и США, другой — между Россией и НАТО. Это также было проигнорировано, причем весьма высокомерным образом", - указал Лавров. "Энтони Блинкен, который на тот момент был госсекретарём США, на нашей встрече в Женеве в январе 2022 году заявил мне: "Забудьте об этом. Мы можем обсудить некоторые ограничения на поставки оружия, которое мы, Запад, будет поставлять Украине. Но членство в НАТО ни с кем не обсуждается". На мои слова о том, что это грубейшее нарушение принципа неделимой безопасности, он ответил, что неделимая безопасность в ОБСЕ – это политическая декларация. Но политическая декларация, подписанная лидерами, – это то, что необходимо уважать, исходя из элементарной дипломатической и политической порядочности", - отметил министр.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
"Хорошо получился": Трамп похвастался фотографией с Путиным
22 августа, 21:17
 
