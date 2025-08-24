https://ria.ru/20250824/lavrov-2037305834.html

Украина пытается исказить то, что обсуждали Путин и Трамп, заявил Лавров

Украина и европейские лидеры пытаются исказить то, что обсуждали президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на Аляске, в особенности вопрос гарантий РИА Новости, 24.08.2025

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украина и европейские лидеры пытаются исказить то, что обсуждали президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на Аляске, в особенности вопрос гарантий безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Когда Владимир Зеленский говорит, что первоочередной задачей является его встреча с президентом России Владимиром Путиным, он, по сути, играет, и играть у него получается очень хорошо, ведь он во всем любит театральность, не заботясь о содержании", - сказал министр в интервью телеканалу NBC. Лавров отметил, что "не случайно сейчас украинцы и европейцы, приезжавшие на встречу в Вашингтоне, пытаются исказить то, что обсуждалось в Анкоридже между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, в особенности относительно гарантий безопасности". Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

