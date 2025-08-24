Рейтинг@Mail.ru
Украина пытается исказить то, что обсуждали Путин и Трамп, заявил Лавров - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 24.08.2025 (обновлено: 16:26 24.08.2025)
https://ria.ru/20250824/lavrov-2037305834.html
Украина пытается исказить то, что обсуждали Путин и Трамп, заявил Лавров
Украина пытается исказить то, что обсуждали Путин и Трамп, заявил Лавров - РИА Новости, 24.08.2025
Украина пытается исказить то, что обсуждали Путин и Трамп, заявил Лавров
Украина и европейские лидеры пытаются исказить то, что обсуждали президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на Аляске, в особенности вопрос гарантий РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T16:21:00+03:00
2025-08-24T16:26:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036015231_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_cd21e0e332b752e4cb87abffec54489b.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украина и европейские лидеры пытаются исказить то, что обсуждали президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на Аляске, в особенности вопрос гарантий безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Когда Владимир Зеленский говорит, что первоочередной задачей является его встреча с президентом России Владимиром Путиным, он, по сути, играет, и играть у него получается очень хорошо, ведь он во всем любит театральность, не заботясь о содержании", - сказал министр в интервью телеканалу NBC. Лавров отметил, что "не случайно сейчас украинцы и европейцы, приезжавшие на встречу в Вашингтоне, пытаются исказить то, что обсуждалось в Анкоридже между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, в особенности относительно гарантий безопасности". Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20250824/lavrov-2037305323.html
https://ria.ru/20250824/ukraina-2037305664.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036015231_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_4311473343576069b83f2564d66f2ca2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, nbc
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, NBC
Украина пытается исказить то, что обсуждали Путин и Трамп, заявил Лавров

Лавров: Украина и Европа пытаются исказить то, что обсуждали Путин и Трамп

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украина и европейские лидеры пытаются исказить то, что обсуждали президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на Аляске, в особенности вопрос гарантий безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Когда Владимир Зеленский говорит, что первоочередной задачей является его встреча с президентом России Владимиром Путиным, он, по сути, играет, и играть у него получается очень хорошо, ведь он во всем любит театральность, не заботясь о содержании", - сказал министр в интервью телеканалу NBC.
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Путин готов к встрече с Зеленским, но есть условие, сообщил Лавров
16:19
Лавров отметил, что "не случайно сейчас украинцы и европейцы, приезжавшие на встречу в Вашингтоне, пытаются исказить то, что обсуждалось в Анкоридже между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, в особенности относительно гарантий безопасности".
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Лавров назвал условие, при котором Украина имеет право на существование
16:20
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинДональд ТрампСергей ЛавровNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала