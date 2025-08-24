https://ria.ru/20250824/lavrov-2037305502.html

Лавров высказался об ударах Киева по гражданским объектам

Лавров высказался об ударах Киева по гражданским объектам - РИА Новости, 24.08.2025

Лавров высказался об ударах Киева по гражданским объектам

Фактов целенаправленных ударов киевского режима по гражданским объектам предостаточно в открытом доступе, Россия распространяет эту информацию в мировом... РИА Новости, 24.08.2025

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Фактов целенаправленных ударов киевского режима по гражданским объектам предостаточно в открытом доступе, Россия распространяет эту информацию в мировом сообществе, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Фактов же целенаправленных ударов украинской стороны по гражданским объектам предостаточно. Эта информация доступна, и мы ее распространяем в международном сообществе", - сказал он в интервью американскому телеканалу NBC. Как ранее заявлял посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, перед саммитом Россия-США, прошедшим на Аляске 15 августа, украинская сторона резко увеличила обстрелы населенных пунктов и гражданских объектов. Как сообщала ФСБ РФ, российские средства радиоэлектронной борьбы ранее сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Она также сообщала о срыве очередной попытки спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику.

