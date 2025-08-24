https://ria.ru/20250824/lavrov-2037305502.html
Лавров высказался об ударах Киева по гражданским объектам
Лавров высказался об ударах Киева по гражданским объектам - РИА Новости, 24.08.2025
Лавров высказался об ударах Киева по гражданским объектам
Фактов целенаправленных ударов киевского режима по гражданским объектам предостаточно в открытом доступе, Россия распространяет эту информацию в мировом... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T16:20:00+03:00
2025-08-24T16:20:00+03:00
2025-08-24T16:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
аляска
сергей лавров
родион мирошник
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
смоленская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_19393b527e1769ad4bad1ea2e6cba6c5.jpg
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Фактов целенаправленных ударов киевского режима по гражданским объектам предостаточно в открытом доступе, Россия распространяет эту информацию в мировом сообществе, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Фактов же целенаправленных ударов украинской стороны по гражданским объектам предостаточно. Эта информация доступна, и мы ее распространяем в международном сообществе", - сказал он в интервью американскому телеканалу NBC. Как ранее заявлял посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, перед саммитом Россия-США, прошедшим на Аляске 15 августа, украинская сторона резко увеличила обстрелы населенных пунктов и гражданских объектов. Как сообщала ФСБ РФ, российские средства радиоэлектронной борьбы ранее сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Она также сообщала о срыве очередной попытки спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику.
https://ria.ru/20250821/zelenskiy-2036630823.html
https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031403259.html
россия
киев
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_b824799a7dc9d32f7cd45de1fa9fddb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, аляска, сергей лавров, родион мирошник, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), смоленская аэс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Аляска, Сергей Лавров, Родион Мирошник, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Смоленская АЭС
Лавров высказался об ударах Киева по гражданским объектам
Лавров: фактов намеренных ударов Киева по гражданским объектам предостаточно