Рейтинг@Mail.ru
Лавров высказался об украинском урегулировании - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 24.08.2025 (обновлено: 16:15 24.08.2025)
https://ria.ru/20250824/lavrov-2037303617.html
Лавров высказался об украинском урегулировании
Лавров высказался об украинском урегулировании - РИА Новости, 24.08.2025
Лавров высказался об украинском урегулировании
У России нет интереса в территориях, Москву интересуют судьбы людей, которые живут в Донбассе и Новороссии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T16:13:00+03:00
2025-08-24T16:15:00+03:00
сергей лавров
россия
москва
донбасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_cf6fcb244fc246e440c8119edc25fe31.jpg
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. У России нет интереса в территориях, Москву интересуют судьбы людей, которые живут в Донбассе и Новороссии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Территории нас не интересуют – у нас самая большая территория на Земле. В отличие от тех, кто поднимает вопрос о вторжении и захвате все новых земель, нас волнует судьба людей, живущих на этих землях, чьи предки веками жили там, основывали города, строили заводы, порты, развивали сельское хозяйство. И этих людей теперь называют "чужаками", - сказал он в интервью телеканалу NBC.Лавров также отметил, что именно украинская армия воюет с мирным населением, напомнив о вторжении ВСУ в Курскую область и теракте в отношении пассажирского поезда в Брянской области.Министр упомянул, что ранее появлялись видео о том, что якобы украинские мирные жители подвергаются нападениям со стороны России, "а потом оказывалось, что эти кадры были сняты в Ираке десять или двадцать лет назад".
https://ria.ru/20250822/tramp-2037069664.html
россия
москва
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_5c7f6fb3a32bca909197be881f66dacf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, россия, москва, донбасс
Сергей Лавров, Россия, Москва, Донбасс
Лавров высказался об украинском урегулировании

Лавров: у России нет интереса в территориях, ее волнуют лишь судьбу людей

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. У России нет интереса в территориях, Москву интересуют судьбы людей, которые живут в Донбассе и Новороссии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Территории нас не интересуют – у нас самая большая территория на Земле. В отличие от тех, кто поднимает вопрос о вторжении и захвате все новых земель, нас волнует судьба людей, живущих на этих землях, чьи предки веками жили там, основывали города, строили заводы, порты, развивали сельское хозяйство. И этих людей теперь называют "чужаками", - сказал он в интервью телеканалу NBC.
Лавров также отметил, что именно украинская армия воюет с мирным населением, напомнив о вторжении ВСУ в Курскую область и теракте в отношении пассажирского поезда в Брянской области.
Министр упомянул, что ранее появлялись видео о том, что якобы украинские мирные жители подвергаются нападениям со стороны России, "а потом оказывалось, что эти кадры были сняты в Ираке десять или двадцать лет назад".
Президент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома. 22 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Трамп хочет узнать о подходах России и Украины к урегулированию
22 августа, 21:04
 
Сергей ЛавровРоссияМоскваДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала