МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. У России нет интереса в территориях, Москву интересуют судьбы людей, которые живут в Донбассе и Новороссии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Территории нас не интересуют – у нас самая большая территория на Земле. В отличие от тех, кто поднимает вопрос о вторжении и захвате все новых земель, нас волнует судьба людей, живущих на этих землях, чьи предки веками жили там, основывали города, строили заводы, порты, развивали сельское хозяйство. И этих людей теперь называют "чужаками", - сказал он в интервью телеканалу NBC.Лавров также отметил, что именно украинская армия воюет с мирным населением, напомнив о вторжении ВСУ в Курскую область и теракте в отношении пассажирского поезда в Брянской области.Министр упомянул, что ранее появлялись видео о том, что якобы украинские мирные жители подвергаются нападениям со стороны России, "а потом оказывалось, что эти кадры были сняты в Ираке десять или двадцать лет назад".

