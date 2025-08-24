https://ria.ru/20250824/krym-2037285775.html

В Крыму объявили авиационную опасность

Авиационная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 24.08.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965374350_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_a25172827748cf676720c4dbba46bf20.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация: авиационная опасность в Республике Крым", - говорится в сообщении. Сигнал об опасности поступил в 14.26 мск.

2025

