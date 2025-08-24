https://ria.ru/20250824/koronavirus-2037320717.html

Роспотребнадзор: прививка от гриппа не защитит от нового штамма COVID-19

Прививка от гриппа не обеспечивает защиты от коронавируса "Стратус", но прививаться все равно важно, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Прививка от гриппа не обеспечивает защиты от коронавируса "Стратус", но прививаться все равно важно, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора."Прививка от гриппа не обеспечивает защиты от коронавируса "Стратус". Вакцины против гриппа содержат штаммы, которые будут циркулировать в предстоящем эпидсезоне, и формируют иммунный ответ именно против них. Коронавирусы относятся к другой группе вирусов и имеют иную структуру, поэтому иммунитет, выработанный после прививки от гриппа, не даёт специфической защиты от заражения коронавирусом или от его вариантов, в том числе "Стратус". Тем не менее, рекомендация по массовой вакцинации от гриппа остаётся обоснованной и важной", - пояснили в ведомстве.Там отметили, что защита населения от актуальных штаммов гриппа снижает число тяжёлых случаев и госпитализаций, уменьшает нагрузку на систему здравоохранения и снижает риск одновременного заражения гриппом и коронавирусом."Роспотребнадзор напоминает: чтобы защитить себя в период подъема заболеваемости, рекомендуется соблюдать меры профилактики – использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки с мылом, избегать контакта с заболевшими людьми, проветривать помещения. И, конечно, оставаться дома и обращаться к врачу, если почувствовали недомогание, особенно это касается людей старшего возраста и имеющих хронические заболевания", - добавили в ведомстве.

