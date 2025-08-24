Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор: прививка от гриппа не защитит от нового штамма COVID-19 - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:13 24.08.2025 (обновлено: 19:12 24.08.2025)
https://ria.ru/20250824/koronavirus-2037320717.html
Роспотребнадзор: прививка от гриппа не защитит от нового штамма COVID-19
Роспотребнадзор: прививка от гриппа не защитит от нового штамма COVID-19 - РИА Новости, 24.08.2025
Роспотребнадзор: прививка от гриппа не защитит от нового штамма COVID-19
Прививка от гриппа не обеспечивает защиты от коронавируса "Стратус", но прививаться все равно важно, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T18:13:00+03:00
2025-08-24T19:12:00+03:00
общество
юрий рост
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755972670_0:122:3066:1847_1920x0_80_0_0_377be9daba3909ef41b77718da454aad.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Прививка от гриппа не обеспечивает защиты от коронавируса "Стратус", но прививаться все равно важно, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора."Прививка от гриппа не обеспечивает защиты от коронавируса "Стратус". Вакцины против гриппа содержат штаммы, которые будут циркулировать в предстоящем эпидсезоне, и формируют иммунный ответ именно против них. Коронавирусы относятся к другой группе вирусов и имеют иную структуру, поэтому иммунитет, выработанный после прививки от гриппа, не даёт специфической защиты от заражения коронавирусом или от его вариантов, в том числе "Стратус". Тем не менее, рекомендация по массовой вакцинации от гриппа остаётся обоснованной и важной", - пояснили в ведомстве.Там отметили, что защита населения от актуальных штаммов гриппа снижает число тяжёлых случаев и госпитализаций, уменьшает нагрузку на систему здравоохранения и снижает риск одновременного заражения гриппом и коронавирусом."Роспотребнадзор напоминает: чтобы защитить себя в период подъема заболеваемости, рекомендуется соблюдать меры профилактики – использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки с мылом, избегать контакта с заболевшими людьми, проветривать помещения. И, конечно, оставаться дома и обращаться к врачу, если почувствовали недомогание, особенно это касается людей старшего возраста и имеющих хронические заболевания", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250801/koronavirus-2032747866.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755972670_222:0:2846:1968_1920x0_80_0_0_7c5cb5187a20ae0ab7abc9b44bfbc7af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, юрий рост, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Юрий Рост, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор: прививка от гриппа не защитит от нового штамма COVID-19

Роспотребнадзор: прививка от гриппа не защитит от штамма коронавируса "Стратус"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМужчина делает прививку от Covid-19
Мужчина делает прививку от Covid-19 - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Мужчина делает прививку от Covid-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Прививка от гриппа не обеспечивает защиты от коронавируса "Стратус", но прививаться все равно важно, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Прививка от гриппа не обеспечивает защиты от коронавируса "Стратус". Вакцины против гриппа содержат штаммы, которые будут циркулировать в предстоящем эпидсезоне, и формируют иммунный ответ именно против них. Коронавирусы относятся к другой группе вирусов и имеют иную структуру, поэтому иммунитет, выработанный после прививки от гриппа, не даёт специфической защиты от заражения коронавирусом или от его вариантов, в том числе "Стратус". Тем не менее, рекомендация по массовой вакцинации от гриппа остаётся обоснованной и важной", - пояснили в ведомстве.
Там отметили, что защита населения от актуальных штаммов гриппа снижает число тяжёлых случаев и госпитализаций, уменьшает нагрузку на систему здравоохранения и снижает риск одновременного заражения гриппом и коронавирусом.
"Роспотребнадзор напоминает: чтобы защитить себя в период подъема заболеваемости, рекомендуется соблюдать меры профилактики – использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки с мылом, избегать контакта с заболевшими людьми, проветривать помещения. И, конечно, оставаться дома и обращаться к врачу, если почувствовали недомогание, особенно это касается людей старшего возраста и имеющих хронические заболевания", - добавили в ведомстве.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Попова оценила вероятность новой пандемии коронавируса
1 августа, 04:01
 
ОбществоЮрий РостФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала