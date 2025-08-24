https://ria.ru/20250824/koronavirus-2037253441.html

Россиянам рассказали, как защититься от нового заразного варианта COVID-19

Россиянам рассказали, как защититься от нового заразного варианта COVID-19 - РИА Новости, 24.08.2025

Россиянам рассказали, как защититься от нового заразного варианта COVID-19

24.08.2025

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Для защиты от нового штамма коронавируса "стратус" важно соблюдать несколько правил, рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с "АиФ"."Чтобы не заболеть, нужно придерживаться правил, о которых и так часто говорят. Следует одеваться по погоде, а также при необходимости носить медицинские маски, например, если дома уже кто-то заболел", — сказал он.Кроме того, добавил Онищенко, необходимо соблюдать режим сна и придерживаться правильного питания. Он также отметил, что иммунная система может ослабнуть из-за паник и чрезмерной тревожности.Штамм XFG "стратус" рекомбинантный: он состоит из двух высокотрансмиссивных вариантов LF.7 и LP.8.1.2 и является "потомком" штамма "омикрон". Впервые его зафиксировали в январе.Эксперты предупреждают, что "стратус" может быть более заразным, чем предыдущие варианты COVID-19, так как мутации позволяют ему обойти иммунную защиту.

