Россиянам рассказали, как защититься от нового заразного варианта COVID-19 - РИА Новости, 24.08.2025
10:12 24.08.2025
Россиянам рассказали, как защититься от нового заразного варианта COVID-19
Россиянам рассказали, как защититься от нового заразного варианта COVID-19 - РИА Новости, 24.08.2025
Россиянам рассказали, как защититься от нового заразного варианта COVID-19
Для защиты от нового штамма коронавируса "стратус" важно соблюдать несколько правил, рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии... РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Для защиты от нового штамма коронавируса "стратус" важно соблюдать несколько правил, рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с "АиФ"."Чтобы не заболеть, нужно придерживаться правил, о которых и так часто говорят. Следует одеваться по погоде, а также при необходимости носить медицинские маски, например, если дома уже кто-то заболел", — сказал он.Кроме того, добавил Онищенко, необходимо соблюдать режим сна и придерживаться правильного питания. Он также отметил, что иммунная система может ослабнуть из-за паник и чрезмерной тревожности.Штамм XFG "стратус" рекомбинантный: он состоит из двух высокотрансмиссивных вариантов LF.7 и LP.8.1.2 и является "потомком" штамма "омикрон". Впервые его зафиксировали в январе.Эксперты предупреждают, что "стратус" может быть более заразным, чем предыдущие варианты COVID-19, так как мутации позволяют ему обойти иммунную защиту.
Россиянам рассказали, как защититься от нового заразного варианта COVID-19

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Для защиты от нового штамма коронавируса "стратус" важно соблюдать несколько правил, рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с "АиФ".
«
"Чтобы не заболеть, нужно придерживаться правил, о которых и так часто говорят. Следует одеваться по погоде, а также при необходимости носить медицинские маски, например, если дома уже кто-то заболел", — сказал он.
Кроме того, добавил Онищенко, необходимо соблюдать режим сна и придерживаться правильного питания. Он также отметил, что иммунная система может ослабнуть из-за паник и чрезмерной тревожности.
Штамм XFG "стратус" рекомбинантный: он состоит из двух высокотрансмиссивных вариантов LF.7 и LP.8.1.2 и является "потомком" штамма "омикрон". Впервые его зафиксировали в январе.
Эксперты предупреждают, что "стратус" может быть более заразным, чем предыдущие варианты COVID-19, так как мутации позволяют ему обойти иммунную защиту.
