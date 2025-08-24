https://ria.ru/20250824/kharkov-2037340447.html
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 24.08.2025
В Харькове прогремели взрывы
24.08.2025
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Харькове", - говорится в публикации издания в его Telegram-канале. Воздушная тревога в Харьковской области действует с 23.02 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
