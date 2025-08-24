Рейтинг@Mail.ru
Канада распределила обещанные Киеву 1,45 миллиарда долларов военной помощи
17:33 24.08.2025
Канада распределила обещанные Киеву 1,45 миллиарда долларов военной помощи
Власти Канады распределили средства в объеме 1,45 миллиарда долларов США, обещанных еще в июне на военную помощь Украине, говорится в заявлении офиса канадского РИА Новости, 24.08.2025
ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Власти Канады распределили средства в объеме 1,45 миллиарда долларов США, обещанных еще в июне на военную помощь Украине, говорится в заявлении офиса канадского премьер-министра Марка Карни. "На саммите G7 в Кананаскисе в июне Канада выделила Украине дополнительные 2 миллиарда долларов (1,45 млрд долларов США - ред.) на военную помощь. Сегодня премьер-министр Карни объявил, что правительство Канады распределяет эти средства следующим образом", - указано в опубликованном в воскресенье релизе. В результате, 603,5 миллиона долларов Оттава предоставит Киеву на закупку военного оборудования, включая бронетехнику, боеприпасы, взрывчатку, дроны и медицинскую технику. Еще 500 миллионов долларов пойдут на программу закупки американского оружия для ВСУ через НАТО, включая средства ПВО. Кроме того, 159 миллионов будут направлены на закупку средств радиоэлектронной борьбы, беспилотных, противодронных средств и инвестиций в совместные военные предприятия Канады и Украины. Оставшиеся средства поделят между закупкой боеприпасов и взрывчатки в рамках инициативы Чехии по закупке оружия для ВСУ и отдельных коалиций в рамках контактной группы по Украине. В офисе Карни также сообщили, что с начала российской специальной военной операции на Украине Канада выделила Киеву уже почти 16 миллиардов долларов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Власти Канады распределили средства в объеме 1,45 миллиарда долларов США, обещанных еще в июне на военную помощь Украине, говорится в заявлении офиса канадского премьер-министра Марка Карни.
"На саммите G7 в Кананаскисе в июне Канада выделила Украине дополнительные 2 миллиарда долларов (1,45 млрд долларов США - ред.) на военную помощь. Сегодня премьер-министр Карни объявил, что правительство Канады распределяет эти средства следующим образом", - указано в опубликованном в воскресенье релизе.
В результате, 603,5 миллиона долларов Оттава предоставит Киеву на закупку военного оборудования, включая бронетехнику, боеприпасы, взрывчатку, дроны и медицинскую технику.
Еще 500 миллионов долларов пойдут на программу закупки американского оружия для ВСУ через НАТО, включая средства ПВО.
Кроме того, 159 миллионов будут направлены на закупку средств радиоэлектронной борьбы, беспилотных, противодронных средств и инвестиций в совместные военные предприятия Канады и Украины. Оставшиеся средства поделят между закупкой боеприпасов и взрывчатки в рамках инициативы Чехии по закупке оружия для ВСУ и отдельных коалиций в рамках контактной группы по Украине.
В офисе Карни также сообщили, что с начала российской специальной военной операции на Украине Канада выделила Киеву уже почти 16 миллиардов долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
