У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6

2025-08-24T00:55:00+03:00

П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 авг – РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у восточного побережья Камчатки в субботу, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН. "Время UTC: 23 августа 2025 21.29.29 (00.29 воскресенья по мск – ред.). Координаты: 51.9491 северной широты, 160.8598 восточной долготы. Магнитуда: 5,6", — говорится в Telegram-канале филиала. Эпицентр подземного толчка располагался в 197 километрах от Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана. Очаг землетрясения залегал на глубине 49,6 километра. В соцсетях жители Камчатки сообщают, что ощутили утренние подземные толчки. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.

