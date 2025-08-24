Рейтинг@Mail.ru
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 24.08.2025
00:55 24.08.2025
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 24.08.2025
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6
П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 авг – РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у восточного побережья Камчатки в субботу, сообщили в Камчатском... РИА Новости, 24.08.2025
камчатка
петропавловск-камчатский
тихий океан
российская академия наук
П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 авг – РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у восточного побережья Камчатки в субботу, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН. "Время UTC: 23 августа 2025 21.29.29 (00.29 воскресенья по мск – ред.). Координаты: 51.9491 северной широты, 160.8598 восточной долготы. Магнитуда: 5,6", — говорится в Telegram-канале филиала. Эпицентр подземного толчка располагался в 197 километрах от Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана. Очаг землетрясения залегал на глубине 49,6 километра. В соцсетях жители Камчатки сообщают, что ощутили утренние подземные толчки. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
камчатка
петропавловск-камчатский
тихий океан
камчатка, петропавловск-камчатский, тихий океан, российская академия наук
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Тихий океан, Российская академия наук
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6

У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 авг – РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у восточного побережья Камчатки в субботу, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
"Время UTC: 23 августа 2025 21.29.29 (00.29 воскресенья по мск – ред.). Координаты: 51.9491 северной широты, 160.8598 восточной долготы. Магнитуда: 5,6", — говорится в Telegram-канале филиала.
Эпицентр подземного толчка располагался в 197 километрах от Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана. Очаг землетрясения залегал на глубине 49,6 километра.
В соцсетях жители Камчатки сообщают, что ощутили утренние подземные толчки.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
В индонезийских водах произошло землетрясение магнитудой 5,8
Вчера, 15:58
 
КамчаткаПетропавловск-КамчатскийТихий океанРоссийская академия наук
 
 
