https://ria.ru/20250824/kaluga-2037252115.html

В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты

В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 24.08.2025

В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T10:01:00+03:00

2025-08-24T10:01:00+03:00

2025-08-24T10:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

калуга

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/143966/98/1439669854_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_785d6d22628754252517a68c9bf819fb.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.

https://ria.ru/20250824/pulkovo-2037247982.html

калуга

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

калуга, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия