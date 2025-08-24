СМИ узнали, как арестованный из-за "Севпотоков" украинец приехал в Италию
РИМ, 24 авг – РИА Новости. Гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по подозрению в участии в подрыве газопроводов "Северный поток" в 2022 году, приехал на отдых из Киева на Toyota Land Cruiser с украинскими номерам, пишет в воскресенье газета Fatto Quotidiano.
По сообщению издания, после ареста Кузнецова карабинеры изъяли в бунгало, где остановилась его семья, смарт-часы и телефон. В машине следователи обнаружили пять флеш-носителей и рукописный текст, возможно, необходимый для их разблокировки.
"В машине были обнаружены пять USB-флешек и рукописный листок бумаги на кириллице и с цифрами, которые, предположительно, могут быть инструкцией по разблокировке портативных накопителей, хотя перевод пока не выполнен. Это необычный объём в гигабайтах для семьи, находящейся в отпуске, особенно учитывая, что в здании не обнаружено ни компьютеров, ни других устройств", - пишет газета.
В ночь на четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который, предположительно, выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей.
В пятницу суд города Болонья подтвердил арест Кузнецова и назначил следующее заседание на 3 сентября. Как заявил РИА Новости адвокат украинца, технически будущее слушание уже может привести к вынесению решения об экстрадиции в Германию. От добровольной выдачи Кузнецов на заседании отказался. Сейчас он находится в тюрьме Римини.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.