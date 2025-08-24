https://ria.ru/20250824/italiya-2037273968.html

СМИ узнали, как арестованный из-за "Севпотоков" украинец приехал в Италию

СМИ узнали, как арестованный из-за "Севпотоков" украинец приехал в Италию - РИА Новости, 24.08.2025

СМИ узнали, как арестованный из-за "Севпотоков" украинец приехал в Италию

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по подозрению в участии в подрыве газопроводов "Северный поток" в 2022 году, приехал на отдых из Киева... РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T13:36:00+03:00

2025-08-24T13:36:00+03:00

2025-08-24T13:37:00+03:00

в мире

россия

украина

италия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

генеральная прокуратура рф

toyota corolla

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036917067_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3f0b7fed9b40aca9ea5346d8b89d2b94.jpg

РИМ, 24 авг – РИА Новости. Гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по подозрению в участии в подрыве газопроводов "Северный поток" в 2022 году, приехал на отдых из Киева на Toyota Land Cruiser с украинскими номерам, пишет в воскресенье газета Fatto Quotidiano.По сообщению издания, после ареста Кузнецова карабинеры изъяли в бунгало, где остановилась его семья, смарт-часы и телефон. В машине следователи обнаружили пять флеш-носителей и рукописный текст, возможно, необходимый для их разблокировки. "В машине были обнаружены пять USB-флешек и рукописный листок бумаги на кириллице и с цифрами, которые, предположительно, могут быть инструкцией по разблокировке портативных накопителей, хотя перевод пока не выполнен. Это необычный объём в гигабайтах для семьи, находящейся в отпуске, особенно учитывая, что в здании не обнаружено ни компьютеров, ни других устройств", - пишет газета. Fatto в воскресенье также сообщила, что Кузнецов на допросе заявил, что в 2022 занимал командную должность в ВСУ, но отверг причастность к нападению. Он настаивает на том, что в момент диверсий находился на Украине. В ночь на четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который, предположительно, выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. В пятницу суд города Болонья подтвердил арест Кузнецова и назначил следующее заседание на 3 сентября. Как заявил РИА Новости адвокат украинца, технически будущее слушание уже может привести к вынесению решения об экстрадиции в Германию. От добровольной выдачи Кузнецов на заседании отказался. Сейчас он находится в тюрьме Римини. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

https://ria.ru/20250822/ukraina-2037058286.html

https://ria.ru/20250822/ukrainets-2037040214.html

россия

украина

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, италия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф, toyota corolla, северный поток, северный поток — 2