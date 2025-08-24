Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, как арестованный из-за "Севпотоков" украинец приехал в Италию - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 24.08.2025 (обновлено: 13:37 24.08.2025)
https://ria.ru/20250824/italiya-2037273968.html
СМИ узнали, как арестованный из-за "Севпотоков" украинец приехал в Италию
СМИ узнали, как арестованный из-за "Севпотоков" украинец приехал в Италию - РИА Новости, 24.08.2025
СМИ узнали, как арестованный из-за "Севпотоков" украинец приехал в Италию
Гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по подозрению в участии в подрыве газопроводов "Северный поток" в 2022 году, приехал на отдых из Киева... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T13:36:00+03:00
2025-08-24T13:37:00+03:00
в мире
россия
украина
италия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
генеральная прокуратура рф
toyota corolla
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036917067_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3f0b7fed9b40aca9ea5346d8b89d2b94.jpg
РИМ, 24 авг – РИА Новости. Гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по подозрению в участии в подрыве газопроводов "Северный поток" в 2022 году, приехал на отдых из Киева на Toyota Land Cruiser с украинскими номерам, пишет в воскресенье газета Fatto Quotidiano.По сообщению издания, после ареста Кузнецова карабинеры изъяли в бунгало, где остановилась его семья, смарт-часы и телефон. В машине следователи обнаружили пять флеш-носителей и рукописный текст, возможно, необходимый для их разблокировки. "В машине были обнаружены пять USB-флешек и рукописный листок бумаги на кириллице и с цифрами, которые, предположительно, могут быть инструкцией по разблокировке портативных накопителей, хотя перевод пока не выполнен. Это необычный объём в гигабайтах для семьи, находящейся в отпуске, особенно учитывая, что в здании не обнаружено ни компьютеров, ни других устройств", - пишет газета. Fatto в воскресенье также сообщила, что Кузнецов на допросе заявил, что в 2022 занимал командную должность в ВСУ, но отверг причастность к нападению. Он настаивает на том, что в момент диверсий находился на Украине. В ночь на четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который, предположительно, выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. В пятницу суд города Болонья подтвердил арест Кузнецова и назначил следующее заседание на 3 сентября. Как заявил РИА Новости адвокат украинца, технически будущее слушание уже может привести к вынесению решения об экстрадиции в Германию. От добровольной выдачи Кузнецов на заседании отказался. Сейчас он находится в тюрьме Римини. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
https://ria.ru/20250822/ukraina-2037058286.html
https://ria.ru/20250822/ukrainets-2037040214.html
россия
украина
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036917067_169:0:1129:720_1920x0_80_0_0_d1f816addbc7ce0a36bb1c2fe751eeee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, италия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф, toyota corolla, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, Украина, Италия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Генеральная прокуратура РФ, Toyota Corolla, Северный поток, Северный поток — 2
СМИ узнали, как арестованный из-за "Севпотоков" украинец приехал в Италию

Арестованный из-за "Севпотоков" украинец приехал в Италию на Toyota Land Cruiser

© OpenСергей Кузнецов, арестованный в Италии в связи с терактом на "Северных потоках"
Сергей Кузнецов, арестованный в Италии в связи с терактом на Северных потоках - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© Open
Сергей Кузнецов, арестованный в Италии в связи с терактом на "Северных потоках". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 24 авг – РИА Новости. Гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по подозрению в участии в подрыве газопроводов "Северный поток" в 2022 году, приехал на отдых из Киева на Toyota Land Cruiser с украинскими номерам, пишет в воскресенье газета Fatto Quotidiano.
По сообщению издания, после ареста Кузнецова карабинеры изъяли в бунгало, где остановилась его семья, смарт-часы и телефон. В машине следователи обнаружили пять флеш-носителей и рукописный текст, возможно, необходимый для их разблокировки.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Адвокат украинца, арестованного в Италии, изучит документы из Германии
22 августа, 19:37
"В машине были обнаружены пять USB-флешек и рукописный листок бумаги на кириллице и с цифрами, которые, предположительно, могут быть инструкцией по разблокировке портативных накопителей, хотя перевод пока не выполнен. Это необычный объём в гигабайтах для семьи, находящейся в отпуске, особенно учитывая, что в здании не обнаружено ни компьютеров, ни других устройств", - пишет газета.
Fatto в воскресенье также сообщила, что Кузнецов на допросе заявил, что в 2022 занимал командную должность в ВСУ, но отверг причастность к нападению. Он настаивает на том, что в момент диверсий находился на Украине.
В ночь на четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который, предположительно, выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей.
В пятницу суд города Болонья подтвердил арест Кузнецова и назначил следующее заседание на 3 сентября. Как заявил РИА Новости адвокат украинца, технически будущее слушание уже может привести к вынесению решения об экстрадиции в Германию. От добровольной выдачи Кузнецов на заседании отказался. Сейчас он находится в тюрьме Римини.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Автомобили итальянских карабинеров в Римини - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
СМИ: украинец, арестованный в Италии, пересекал границу с двумя паспортами
22 августа, 17:54
 
В миреРоссияУкраинаИталияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныГенеральная прокуратура РФToyota CorollaСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала