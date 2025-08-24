https://ria.ru/20250824/gosduma-2037322509.html

В Госдуме назвали слова Зеленского о Крыме лицемерием

В Госдуме назвали слова Зеленского о Крыме лицемерием - РИА Новости, 24.08.2025

В Госдуме назвали слова Зеленского о Крыме лицемерием

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал лицемерием слова Владимира Зеленского о Крыме и новых российских регионах, как якобы "украинской... РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T18:34:00+03:00

2025-08-24T18:34:00+03:00

2025-08-24T18:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

республика крым

украина

владимир зеленский

владимир путин

михаил шеремет

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238454_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_3340591d3810badd67080cbba87e9f12.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал лицемерием слова Владимира Зеленского о Крыме и новых российских регионах, как якобы "украинской территории" и одной семье. Ранее в видеообращении по случаю дня независимости Украины Зеленский назвал украинскими Донецк, Луганск, Крым, добавив, что там живут украинцы, расстояния с которыми однажды исчезнет и все снова будут вместе как одна семья и одна страна, назвав это вопросом времени. "Крым и наши исторические регионы вернулись домой в Россию, в свою страну. А слова Зеленского - лицемерие и подлость, попытка оправдать свои преступления в отношении Украины и мирных людей", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Зеленский понесет наказание за все свои военные преступления. "Учитывая сегодняшние реалии, это случится намного раньше, чем Зеленский себе представляет. Зеленский не имеет права говорить от лица украинского народа. Его заявления – пустые слова, написанные под диктовку западных кураторов, которые спят и видят как можно быстрее уничтожить остатки украинского народа и создать на какое-то время проблемы для России", - сказал Шеремет. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20250516/krym-2017255723.html

https://ria.ru/20250818/zelenskij-2035976299.html

россия

республика крым

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, республика крым, украина, владимир зеленский, владимир путин, михаил шеремет, оон