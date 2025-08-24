Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали слова Зеленского о Крыме лицемерием - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:34 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/gosduma-2037322509.html
В Госдуме назвали слова Зеленского о Крыме лицемерием
В Госдуме назвали слова Зеленского о Крыме лицемерием - РИА Новости, 24.08.2025
В Госдуме назвали слова Зеленского о Крыме лицемерием
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал лицемерием слова Владимира Зеленского о Крыме и новых российских регионах, как якобы "украинской... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T18:34:00+03:00
2025-08-24T18:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
республика крым
украина
владимир зеленский
владимир путин
михаил шеремет
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238454_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_3340591d3810badd67080cbba87e9f12.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал лицемерием слова Владимира Зеленского о Крыме и новых российских регионах, как якобы "украинской территории" и одной семье. Ранее в видеообращении по случаю дня независимости Украины Зеленский назвал украинскими Донецк, Луганск, Крым, добавив, что там живут украинцы, расстояния с которыми однажды исчезнет и все снова будут вместе как одна семья и одна страна, назвав это вопросом времени. "Крым и наши исторические регионы вернулись домой в Россию, в свою страну. А слова Зеленского - лицемерие и подлость, попытка оправдать свои преступления в отношении Украины и мирных людей", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Зеленский понесет наказание за все свои военные преступления. "Учитывая сегодняшние реалии, это случится намного раньше, чем Зеленский себе представляет. Зеленский не имеет права говорить от лица украинского народа. Его заявления – пустые слова, написанные под диктовку западных кураторов, которые спят и видят как можно быстрее уничтожить остатки украинского народа и создать на какое-то время проблемы для России", - сказал Шеремет. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20250516/krym-2017255723.html
https://ria.ru/20250818/zelenskij-2035976299.html
россия
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238454_124:0:2345:1666_1920x0_80_0_0_7b98b53b26edb18c104fd52f3010b510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика крым, украина, владимир зеленский, владимир путин, михаил шеремет, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Крым, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Михаил Шеремет, ООН
В Госдуме назвали слова Зеленского о Крыме лицемерием

Депутат Шеремет назвал слова Зеленского о Крыме и новых регионах лицемерием

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал лицемерием слова Владимира Зеленского о Крыме и новых российских регионах, как якобы "украинской территории" и одной семье.
Ранее в видеообращении по случаю дня независимости Украины Зеленский назвал украинскими Донецк, Луганск, Крым, добавив, что там живут украинцы, расстояния с которыми однажды исчезнет и все снова будут вместе как одна семья и одна страна, назвав это вопросом времени.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
В Крыму назвали истерикой заявление Зеленского о статусе полуострова
16 мая, 06:05
"Крым и наши исторические регионы вернулись домой в Россию, в свою страну. А слова Зеленского - лицемерие и подлость, попытка оправдать свои преступления в отношении Украины и мирных людей", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Зеленский понесет наказание за все свои военные преступления.
"Учитывая сегодняшние реалии, это случится намного раньше, чем Зеленский себе представляет. Зеленский не имеет права говорить от лица украинского народа. Его заявления – пустые слова, написанные под диктовку западных кураторов, которые спят и видят как можно быстрее уничтожить остатки украинского народа и создать на какое-то время проблемы для России", - сказал Шеремет.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Зеленский ответил на призыв Трампа отказаться от Крыма
18 августа, 06:56
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРеспублика КрымУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМихаил ШереметООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала