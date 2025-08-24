https://ria.ru/20250824/gazirovka-2037241733.html

Названа доля отечественной газировки на российском рынке

24.08.2025

Названа доля отечественной газировки на российском рынке

экономика

экономика

россия

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Доля отечественных брендов газированных напитков на российском рынке в июне 2025 года составила 95,5% в натуральном выражении, тогда как в июне 2022 года этот показатель составлял 62,5%, рассказали РИА Новости в аналитической компании "Нильсен". "Если же говорить о российских и зарубежных брендах в категории газировки, то становится заметно, что локальные марки за последние годы резко усилили свое присутствие на рынке. Если в июне 2022 года на отечественные бренды приходилось 62,5% в категории газировок, то в июне 2025 года – уже 95,5% в натуральном выражении", - рассказали аналитики. По их словам, это произошло за счет трансформации ассортимента в 2022 году, когда крупные зарубежные марки, среди которых Coca Cola, Pepsi, Sprite, 7 Up, ушли с российского рынка, а взамен запустились локальные альтернативы газировок. В компании уточнили, что статистика основана на аудите более 180 розничных сетей и традиционных торговых точек по всей России.

россия

2025

