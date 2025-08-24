Рейтинг@Mail.ru
10:57 24.08.2025 (обновлено: 11:11 24.08.2025)
На маркетплейсах появились футболки с фото встречи Путина и Трампа
2025-08-24T10:57:00+03:00
2025-08-24T11:11:00+03:00
украина
аляска
россия
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
общество
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Сувенирные футболки с фотографией встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске появились в продаже на маркетплейсах, выяснил корреспондент РИА Новости. На футболке стоимостью около 800 рублей изображено рукопожатие президентов во время разговора. На другом маркетплейсе можно также заказать термонаклейки на футболку и интерьерную картину с фотопечатью на холсте стоимостью 1150 рублей, на которой президенты идут по красной дорожке от самолета. Президенты Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, уточнил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
украина, аляска, россия, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, общество
Украина, Аляска, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Общество
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Сувенирные футболки с фотографией встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске появились в продаже на маркетплейсах, выяснил корреспондент РИА Новости.
На футболке стоимостью около 800 рублей изображено рукопожатие президентов во время разговора.
На другом маркетплейсе можно также заказать термонаклейки на футболку и интерьерную картину с фотопечатью на холсте стоимостью 1150 рублей, на которой президенты идут по красной дорожке от самолета.
Президенты Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, уточнил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
Прибытие Лаврова на Аляску - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Свитер бренда SelSovet раскупили после того, как его надел Лавров
15 августа, 18:00
 
