На маркетплейсах появились футболки с фото встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Сувенирные футболки с фотографией встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске появились в продаже на маркетплейсах, выяснил корреспондент РИА Новости. На футболке стоимостью около 800 рублей изображено рукопожатие президентов во время разговора. На другом маркетплейсе можно также заказать термонаклейки на футболку и интерьерную картину с фотопечатью на холсте стоимостью 1150 рублей, на которой президенты идут по красной дорожке от самолета. Президенты Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, уточнил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

