"Недоумки": гости на Дне независимости Украины возмутили журналиста
"Недоумки": гости на Дне независимости Украины возмутили журналиста - РИА Новости, 24.08.2025
"Недоумки": гости на Дне независимости Украины возмутили журналиста
Глядя на празднование в Киеве Дня независимости Украины, можно понять, кто главные в мире коррупционеры и поджигатели войны, написал в соцсети Х ирландский... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T16:02:00+03:00
2025-08-24T16:02:00+03:00
2025-08-24T16:11:00+03:00
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глядя на празднование в Киеве Дня независимости Украины, можно понять, кто главные в мире коррупционеры и поджигатели войны, написал в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз, комментируя видео с торжества, в котором фигурируют вся верхушка киевского режима и зарубежные гости."Мир клоунов съезжается в Киев на празднование "Независимости" Украины. Это вопрос о том, кто есть кто среди коррумпированных, бредовых недоумков, неонацистов и поджигателей войны", - написал Боуз.Особо он выделил прилетевшего на торжественное мероприятие в Киев спецпосланника президента США Кита Келлога, отметив, что тот находится в центре внимания и "даже получил медаль".
"Недоумки": гости на Дне независимости Украины возмутили журналиста
