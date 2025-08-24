Рейтинг@Mail.ru
16:02 24.08.2025
"Недоумки": гости на Дне независимости Украины возмутили журналиста
день независимости украины
киев
гости
кит келлог
сша
в мире
украина
чей боуз
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глядя на празднование в Киеве Дня независимости Украины, можно понять, кто главные в мире коррупционеры и поджигатели войны, написал в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз, комментируя видео с торжества, в котором фигурируют вся верхушка киевского режима и зарубежные гости."Мир клоунов съезжается в Киев на празднование "Независимости" Украины. Это вопрос о том, кто есть кто среди коррумпированных, бредовых недоумков, неонацистов и поджигателей войны", - написал Боуз.Особо он выделил прилетевшего на торжественное мероприятие в Киев спецпосланника президента США Кита Келлога, отметив, что тот находится в центре внимания и "даже получил медаль".
день независимости украины, киев, гости, кит келлог, сша, в мире, украина, чей боуз
День независимости Украины, Киев, гости, Кит Келлог, США, В мире, Украина, Чей Боуз
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глядя на празднование в Киеве Дня независимости Украины, можно понять, кто главные в мире коррупционеры и поджигатели войны, написал в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз, комментируя видео с торжества, в котором фигурируют вся верхушка киевского режима и зарубежные гости.
"Мир клоунов съезжается в Киев на празднование "Независимости" Украины. Это вопрос о том, кто есть кто среди коррумпированных, бредовых недоумков, неонацистов и поджигателей войны", - написал Боуз.
Особо он выделил прилетевшего на торжественное мероприятие в Киев спецпосланника президента США Кита Келлога, отметив, что тот находится в центре внимания и "даже получил медаль".
Трамп направил Зеленскому письмо по случаю Дня независимости Украины
День независимости УкраиныКиевгостиКит КеллогСШАВ миреУкраинаЧей Боуз
 
 
