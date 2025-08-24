https://ria.ru/20250824/denbouz-2037301972.html

"Недоумки": гости на Дне независимости Украины возмутили журналиста

"Недоумки": гости на Дне независимости Украины возмутили журналиста - РИА Новости, 24.08.2025

"Недоумки": гости на Дне независимости Украины возмутили журналиста

Глядя на празднование в Киеве Дня независимости Украины, можно понять, кто главные в мире коррупционеры и поджигатели войны, написал в соцсети Х ирландский... РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T16:02:00+03:00

2025-08-24T16:02:00+03:00

2025-08-24T16:11:00+03:00

день независимости украины

киев

гости

кит келлог

сша

в мире

украина

чей боуз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глядя на празднование в Киеве Дня независимости Украины, можно понять, кто главные в мире коррупционеры и поджигатели войны, написал в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз, комментируя видео с торжества, в котором фигурируют вся верхушка киевского режима и зарубежные гости."Мир клоунов съезжается в Киев на празднование "Независимости" Украины. Это вопрос о том, кто есть кто среди коррумпированных, бредовых недоумков, неонацистов и поджигателей войны", - написал Боуз.Особо он выделил прилетевшего на торжественное мероприятие в Киев спецпосланника президента США Кита Келлога, отметив, что тот находится в центре внимания и "даже получил медаль".

https://ria.ru/20250824/ukraina-2037259234.html

киев

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

день независимости украины, киев, гости, кит келлог, сша, в мире, украина, чей боуз