В Брянской области четыре человека пострадали при атаке БПЛА
15:31 24.08.2025
В Брянской области четыре человека пострадали при атаке БПЛА
происшествия
александр богомаз
вооруженные силы украины
брянская область
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Число мирных жителей, пострадавших при атаке БПЛА в поселке Свень-Транспортная, увеличилось до четырех, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. "В результате бесчеловечных преступлений ВСУ в поселке Свень-Транспортная количество пострадавших мирных жителей увеличилось до четырех", - говорится в сообщении.
происшествия, александр богомаз, вооруженные силы украины, брянская область
Происшествия, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Брянская область
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Число мирных жителей, пострадавших при атаке БПЛА в поселке Свень-Транспортная, увеличилось до четырех, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
"В результате бесчеловечных преступлений ВСУ в поселке Свень-Транспортная количество пострадавших мирных жителей увеличилось до четырех", - говорится в сообщении.
ПроисшествияАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныБрянская область
 
 
