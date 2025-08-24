https://ria.ru/20250824/bryansk-2037296212.html
В Брянской области четыре человека пострадали при атаке БПЛА
В Брянской области четыре человека пострадали при атаке БПЛА - РИА Новости, 24.08.2025
В Брянской области четыре человека пострадали при атаке БПЛА
Число мирных жителей, пострадавших при атаке БПЛА в поселке Свень-Транспортная, увеличилось до четырех, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T15:31:00+03:00
2025-08-24T15:31:00+03:00
2025-08-24T15:31:00+03:00
происшествия
александр богомаз
вооруженные силы украины
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Число мирных жителей, пострадавших при атаке БПЛА в поселке Свень-Транспортная, увеличилось до четырех, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. "В результате бесчеловечных преступлений ВСУ в поселке Свень-Транспортная количество пострадавших мирных жителей увеличилось до четырех", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250824/bespilotnik-2037295174.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр богомаз, вооруженные силы украины, брянская область
Происшествия, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Брянская область
В Брянской области четыре человека пострадали при атаке БПЛА
Богомаз: при атаке БПЛА в поселке Свень-Транспортная пострадали четыре человека