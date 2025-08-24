https://ria.ru/20250824/bryansk-2037296212.html

В Брянской области четыре человека пострадали при атаке БПЛА

Число мирных жителей, пострадавших при атаке БПЛА в поселке Свень-Транспортная, увеличилось до четырех, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Число мирных жителей, пострадавших при атаке БПЛА в поселке Свень-Транспортная, увеличилось до четырех, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. "В результате бесчеловечных преступлений ВСУ в поселке Свень-Транспортная количество пострадавших мирных жителей увеличилось до четырех", - говорится в сообщении.

