https://ria.ru/20250824/britanija-2037340911.html

В Британии продлили программу подготовки военных ВСУ

В Британии продлили программу подготовки военных ВСУ - РИА Новости, 24.08.2025

В Британии продлили программу подготовки военных ВСУ

Британская программа подготовки военных ВСУ Interflex продлена до конца 2026 года, сообщило министерство обороны Великобритании. РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T23:45:00+03:00

2025-08-24T23:45:00+03:00

2025-08-24T23:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

великобритания

россия

украина

сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034735104_0:0:2802:1576_1920x0_80_0_0_316940bfdf283c6b94688cb1f5d9b4e2.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Британская программа подготовки военных ВСУ Interflex продлена до конца 2026 года, сообщило министерство обороны Великобритании. "Продление операции Interflex по меньшей мере до конца 2026 года было объявлено сегодня министром обороны", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства. В документе уточняется, что к настоящему времени подготовку в Великобритании прошли более 50 тысяч украинских новобранцев. Отмечается, что приоритет в рамках программы будет постепенно смещаться с коротких курсов, сконцентрированных на базовой боевой подготовке, в сторону тренировки инструкторов и командиров. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250318/kolichestvo-2005767004.html

великобритания

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великобритания, россия, украина, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины