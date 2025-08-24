https://ria.ru/20250824/britanija-2037340911.html
В Британии продлили программу подготовки военных ВСУ
В Британии продлили программу подготовки военных ВСУ - РИА Новости, 24.08.2025
В Британии продлили программу подготовки военных ВСУ
Британская программа подготовки военных ВСУ Interflex продлена до конца 2026 года, сообщило министерство обороны Великобритании. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T23:45:00+03:00
2025-08-24T23:45:00+03:00
2025-08-24T23:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
великобритания
россия
украина
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034735104_0:0:2802:1576_1920x0_80_0_0_316940bfdf283c6b94688cb1f5d9b4e2.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Британская программа подготовки военных ВСУ Interflex продлена до конца 2026 года, сообщило министерство обороны Великобритании. "Продление операции Interflex по меньшей мере до конца 2026 года было объявлено сегодня министром обороны", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства. В документе уточняется, что к настоящему времени подготовку в Великобритании прошли более 50 тысяч украинских новобранцев. Отмечается, что приоритет в рамках программы будет постепенно смещаться с коротких курсов, сконцентрированных на базовой боевой подготовке, в сторону тренировки инструкторов и командиров. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250318/kolichestvo-2005767004.html
великобритания
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034735104_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_01f4cf44130af3b5fb9a224e26645841.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, россия, украина, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Великобритания, Россия, Украина, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
В Британии продлили программу подготовки военных ВСУ
Минобороны Британии продлило программу подготовки военных ВСУ до конца 2026 года