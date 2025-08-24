https://ria.ru/20250824/bespilotniki-2037273805.html

Над Орловской областью уничтожили восемь дронов за ночь

Над Орловской областью уничтожили восемь дронов за ночь - РИА Новости, 24.08.2025

Над Орловской областью уничтожили восемь дронов за ночь

Восемь дронов уничтожено за ночь над Орловской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T09:55:00+03:00

2025-08-24T09:55:00+03:00

2025-08-24T13:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

орловская область

андрей клычков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173107_0:0:3208:1806_1920x0_80_0_0_7a639b2a6c2f5e847889c1281ee58430.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Восемь дронов уничтожено за ночь над Орловской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. "Прошедшей ночью над Орловской областью уничтожено восемь вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий продолжают работу сотрудники МЧС и правоохранительных органов", - написал Клычков в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

орловская область, андрей клычков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность