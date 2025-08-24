https://ria.ru/20250824/bespilotniki-2037273805.html
Над Орловской областью уничтожили восемь дронов за ночь
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Восемь дронов уничтожено за ночь над Орловской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. "Прошедшей ночью над Орловской областью уничтожено восемь вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий продолжают работу сотрудники МЧС и правоохранительных органов", - написал Клычков в Telegram-канале.
